Sonuç da futbol da KOCAMAN!

Gazetemizin yazarlarından Mehmet Ali Sabuncu, Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesini değerlendirdi. Olaylı kupa maçından sonra, zirve yarışını sürdürmek isteyen Fenerbahçe; son 4 maçta 3 galibiyet alan dişli Antalyaspor’u Kadıköy’de konuk etti. 3’te Hasan Ali ile başlayan atakta topla buluşan Şener’in uzaktan şutu, isabetsizdi. 7’de Nazım’ın sağdan ortasına Maicon’dan önce Skrtel müdahale etti, tehlikeyi bitirdi.



Paslar Giuliano’dan



14’te Aatif’ın mükemmel golü vardı. Şener’in ortasında ceza alanında Djourou ve Giuliano’dan seken topa vole ile müthiş vurdu: 1-0. 20’de Josef ile başlayan atakta Giuliano’nun derin pasıyla topla buluşan Soldado, Boffin’den sıyrılıp topu ağlara göndererek, Kadıköy’ü ayağa kaldırdı: 2-0. 23’te Djourou’nun ters kafasıyla üst direkten dönen topu Neustadter tamamladı, ancak pozisyon ofsayttı. 28’de Hakan’ın şutunda kaptan Volkan golü müthiş çıkardı, dönen topa Nazım kötü vurdu. 36’da Skrtel’in hatasıyla topla buluşan Doukara farkı bire indirdi: 2-1. 43 ve 44’te Giuliano ve Soldado’nun kaçırdığı net pozisyonlar vardı, ancak devre bitiminde tabela değişmedi.



Soldado boş geçmedi



47’de yine Hasan Ali ortasında Soldado’yu gördü, ancak İspanyol’un kafa şutu kötüydü. 49’da Hakan’ın uzaktan şutu sadece heyecan yarattı. 54’te Hasan Ali bu sefer ortayı değil şutu denedi, Boffin topu yatarak bloke etti. 62’de Dirar, Antalya savunmasını arkasına alıp sağdan son çizgiye hareketlendi, pasında bu maçtaki en faydalı oyuncusu Giuliano farkı yeniden ikiye çıkardı: 3-1. 80’li dakikalar Fenerbahçe’nin uzaktan şutları ile geçti. 90’da sonradan oyuna giren Valbuena “maç daha bitmedi” dedi. Giuliano’nun pasında düzgün vurdu, skor 4-1 oldu.



Seri 4 maça çıktı



İlk yarı 2-0’dan sonra duraklayan Fenerbahçe, devre arası KOCAMAN müdahale ile kendine geldi, Josef ve Topal’ın defansa gömülmeyip öne çıkması takımı ateşledi, Giuliano müthiş grafikle oynadı. Galibiyet serisini 4 golle 4 maça çıkardı. Antalyaspor ise rakibini izledi, bekledi, hatasını affetmedi ama yetmedi. Ligde 5 hafta sonra yenildi, evine gitti.