Rezil zemin kötü futbol!

Gazetemizin yazarlarından Mehmet Ali Sabuncu, Antalyaspor-Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdi. Geçen haftanın yıldızı Soldado ile iyileşen ama riske edilmeyen Valbuena, Fenerbahçe’nin ilk 11’inde yoktu.



Antalyaspor ise artık oyuncu kalitesini puana taşımak için sahadaydı. Bu kadar yeni ve güzel bir statta, bu kadar kötü zemin hepimizin dikkatini çekti. 4’te maçın ilk ve tehlikeli atağı Fenerbahçe’den geldi. İsmail’in pasıyla topla buluşan Janssen’in falsolu vuruşu üstten dışarı gitti. 11’de Nasri ve Eto’o verkaçıyla başlayan Antalyaspor atağında, topla buluşan Maicon’un vuruşu kötüydü. 24’te Janssen uzaktan şutladı, Ferhat’tan seken topu, Chico uzaklaştırdı. 34’te Eto’o, Volkan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaptana kaptırdı!



Aatif’a tepki!



38’de Mete Kalkavan’ın çaldığı faul o kadar komikti ki, sakin olan Aykut Kocaman’ı bile çıldırttı! 40’ta Aatif pas vermeyip, sol çaprazdan isabetsiz vurunca, Giuliano ve Janssen’den saha içinde tepki gördü. Vasat geçen ilk yarının son dakikasında Fenerbahçe golü buldu. Giuliano sağ kanattan Antalya kalesine yüklendi, Janssen’le topu verkaç yaparak çaprazdan Ferhat’ı avladı ve devreyi bitirdi: 0-1.



Volkan mutlak golü önledi



49’da topla buluşan Eto’o Volkan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, topa kötü vurarak takımının beraberlik golünü atamadı. 50’de Dirar kaleyi karşısına alıp şutladı, top az farkla dışarı gitti. 53’te Sakıb’ın kale önüne yaptığı ortada topu, Eto’o’dan önce Volkan kaptı. 65’te Deniz’in şutu statta heyecan yarattı ama sonuca etki etmedi. 74’te Soldado ile başlayan atakta topla buluşan Janssen çaprazdan kötü vurdu. 75’te Nasri’nin uzaktan şutu cılız ve Volkan için kolay bir toptu. 76’da Valbuena ve Janssen’in arka arkaya şutları Ferhat’ı zorladı ama top fileyle buluşmadı. 83’te Sakıb’ın ortasında topu Volkan uçarak tokatlayarak, Eto’o ile buluşmasına ve mutlak bir gole engel oldu.



Maç bu sonuçla bitti. Bu sefer Fenerbahçe adına korkulan olmadı, son dakikalarda panik olunsa da tek golle 3 puanı alarak İstanbul’a döndü. Ancak oynanan oyuna bakılırsa, taraftar ağzıyla; ‘sabaha kadar berabere biter’ denilen maç 0-1 bitti.