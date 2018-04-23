Kupada finalde, ligde ateşte!

Gazetemizin yazarlarından Mehmet Ali Sabuncu, Akhisarspor-Göztepe mücadelesini değerlendirdi. Ev sahibi ekip için lig sıralamasında iyice rahatlaması adına bu maçın ayrı bir önemi vardı. Göztepe ise kötü giden deplasman periyodunu bozmak için maça çıktı. 2. dakikada Ghilas’ın atamadığı gol sonrası dönen top Göztepe kalesine gol ile sonuçlandı. Reis’in faulüyle atış kazanan ev sahibi ekipte Barbosa vurdu, Beto’dan dönen topa Muğdat dokundu, durum 1- 0 oldu. 12’de Göztepe gole çok yaklaştı, NGando sağ çaprazdan kaleye şutladı, Fatih ayaklarıyla köşeden golü çıkardı.



15’te NGando, Ömer tarafından ceza alanında düşürüldü, penaltıyı Ghilas gole çevirip skora dengeyi getirdi: 1-1. Hakem Arda Kardeşler’in penaltı kararı doğruydu. 26’da Seleznov’un kafa şutu pozisyon yarattı ama sonuç çıkmadı. 39’da Kosanoviç ile Barbosa arasındaki ceza alınandaki mücadele Akhisar’a penaltı kazandırdı, Seleznov topu Beto’ya kaptırdı! İlk yarı hareketliydi, pozisyonlar güzel Barbosa’nın ciddi sakatlığı kötüydü, 1-1 ile ikinci devreye geçildi.



Okan hoca kahroldu!



Ev sahibi ekibin baskılı futboluyla oyun başladı. 47’de Seleznov’un kale önünde kaçırdığı gol kendisine hiç yakışmadı, bir dakika sonra Muğdat’ın topu Beto’ya nışanlaması Okan Buruk’u kahretti! 60’ta Halil’in süratle kaleye yaklaşmasına Caner ustaca müdahale etti. Pozisyon devamında kaleye şutlar ve Fatih’in başarılı kurtarışları vardı, alkışlandı. Kalan dakikalarda eşitlik bozulmadı. Akhisar evinde çok önemli 2 puan kaybederken, Göztepe’nin 2018 yılındaki deplasman galibiyet hasreti devam etti!