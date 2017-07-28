Herkes sorumluluk aldı Fanatik Gazetesi muhabiri Mehmet Ali Sabuncu, Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyetini yazdı.

Kulüp tarafından sakat denip kadroya alınmayan Kjaer ve Van Persie’ye ek olarak Aykut Kocaman ilk resmi maçında Topal ve Ekici’yi yanında oturtarak Graz’ın karşısına çıktı. Kale ise Kameni yerine yine Volkan’daydı! Maçın ilk atağı Fenerbahçe’den geldi. 5’te Alper, Lykogiannis tarafından düşürüldü. Valbuena sağdan serbest atışı kullandı, uzak direk dibinde De Souza kafayı vuramadı. 10’da golü Hierlander attı. Röcher’in soldan ortasını iyi takip etti ve Volkan’ı avladı: 1-0.



Neustadter kafayı yapıştırdı



21’de golün sahibi Hierlender yine kaleyi yokladı, ancak Skrtel kaleye gidecek şutu önledi. 27’de Potzmann kaleyi gördüğü anda şutladı, Volkan elinden kaçırdı ancak Skrtel pozisyonda dikkatliydi. 29’da ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe’nin golü geldi. Alper çalımlarla sağdan ceza alanına sokuldu, kale önünde gönderdiği topa Maresic kendi kalesine attı: 1-1. 34’te Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Soldan Valbuena korner atışını kullandı, Neustadter iyi yükselip kafayı yapıştırdı: 1-2! İlk yarı bu sonuçla bitti.



Volkan kalesinde devleşince



55’te Dirar uzaktan Graz kalesini yokladı, herkesin bakışları arasında top az farkla auta gitti. 59’da Şener çalımlarla Graz kalesine yaklaştı, vuruşunda Siebenhandl Fenerbahçe’nin 3. golünü önledi. Son dakikalarda Avusturya ekibinin baskısı vardı, buna taraftarı da eklendi. 90+1’de Schubert’in şutu yürekleri ağızlara getirdi ama kalede Volkan devleşti. Maç bu sonuçla bitti.



Galatasaray örneği unutulmamalı!



Genel olarak Fenerbahçe’ye bakarsak Graz için yaz denilebilecek sıcaklıkta bir maç oynandı. Aykut Kocaman Alper’i iyi kullandı, herkes rakibini hafife almayarak sorumlu bir şekilde sahadaydı. Dirar ve Valbuena dikkatliydi. Bu sonuç Kadıköy’e fazla iş bırakmadı. Ancak Graz ters takım. Geçen hafta ligde St.Pölten karşısında 2-0’dan 3-2 maçı kazanan ve çok koşan bir takım. Kalite farkı olsa da elenen ve Avrupa’ya veda eden Galatasaray örneği unutulmamalı.