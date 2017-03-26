Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
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M. Çağrı Davran

M. Çağrı Davran

Yazara ait toplam 0 yazı bulundu. cagri.davran@fanatik.com.tr
Acı çekerek ikinci oluruz

Gazetemizin yazarlarından Çağrı Davran, milli takımımızın gruptan çıkma şansını değerlendirdi.

26 Mart 2017, Pazar Yorum Yaz
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Finlandiya karşısında aldığımız galibiyet, 2018 Dünya Kupası ümitlerimizi sürdürmemiz adına oldukça önemliydi. Bundan sonraki sürece baktığımızda avantajlı fisktürümüzü iyi kullanmak ve yenilmemek çok önemli. 11 Haziran’da biz Kosova ile oynarken, rakiplerimiz zorlu maçlara çıkacak.

Kosova’yı da mutlak yenmemiz gerekiyor. Sonrasında ise tıpkı Euro 2016’ya gittiğimiz dönemdeki senaryonun devreye gireceğini ve başarıya ulaşmak adına acı çekmemiz gereken bir döneme gireceğimiz kesin. Grubun favorisi Hırvatistan ve şu an için en önemli gerçekçi hedef Play-Off’a kalmak için gerekli olan ikincilik. Eğer sorunsuz ve sıkıntısız ‘milli takım havası’nı son maçtan itibaren sürdürür ve geçmişteki iç sorunları yaşamazsak, bunu başaracağımızdan şüphem yok.

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