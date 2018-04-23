Burası Konya buradan çıkış yok

Gazetemizin yazarlarından Hüseyin Sakarya, Konyaspor-Kasımpaşa mücadelesini değerlendirdi. Sergen Yalçın’la Süper Lig’e tutunmak isteyen Atiker Konyaspor, zorlu Kasımpaşa engelini golcüleri Eto’o ve Jahovic ile aştı: 2-0. Göreve başladığı Galatasaray maçındaki yenilgi sonrası takımını toparlayan Yalçın, dün taraftarı da arkasına alıp, Konyaspor’u tehlikeli bölgenin dışına taşıdı. Ömer Ali’nin sakatlığında yeniden formasına kavuşan Volkan Şen, dün takımın lideri Eto’o’yu yalnız bırakmadı, sol kanattan yaptığı bindirmelerle ev sahibini uçurdu.



Kasımpaşa ise orta sıralarda olmanın rahatlığı ile çıktığı maçta, karşısında çok istekli bir Konyaspor buldu. Zaman zaman rakibe zor anlar yaşatsalar da, son topları bir türlü kullanamadılar. 11’de Volkan Şen, soldan topla hareketlendi, ceza alanı yayında boş pozisyondaki Eto’o’yu topla buluşturdu. Kamerunlu’nun düzgün vuruşu ev sahibini öne geçirdi: 1-0. İkinci yarıya taktik değişiklikler damgasını vurdu. Karşılıklı ataklar mücadelenin temposuna tavan yaptırdı. Konyasporlu futbolcuların tükenmeyen enerjileri, Kasımpaşa’nın etkili silahlarını susturdu.



14. sıraya yükseldiler



75’te Fofana’nın getirdiği topu Mehdi şutladı, kaleci Eray gole izin vermedi. 85’te Mehdi’nin hazırladığı pozisyonda Vedat, Jahovic’e ‘alda at’lık bir pas verdi. Boşnak oyuncu skoru belirleyen golde topu artistik bir çalım sonrası ağlara gönderdi: 2-0. Evindeki oynadığı son üç maçı kazanıp rakiplerine 9 gol atan, son 5 maçında gol yemeyen ve yenilgi yüzü görmeyen Konyaspor, dünkü sonuçla üç basamak birden yükseldi, haftayı 14. sırada tamamlayıp, ligde kalma şansını arttırdı.