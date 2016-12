ÖTV farkları şirketten! Gazetemizin yazarlarından Hırant Kasapoğlu, Otomotiv Dünyası'nda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Otomobil markaları, bazı modellerinde yeni ÖTV oranlarından dolayı oluşan fiyat farkını, Aralık ayı boyunca üstleniyor. Yeni yılla birlikte ise fiyatlar artacak.



Maliye’nin yeni düzenlemesiyle araçlardan alınan ÖTV vergisinde Aralık ayı başında değişiklik yapıldı. Daha önce sadece silindir hacmine göre ÖTV oranları belirlenirken, yeni düzenlemede silindir hacminin yanı sıra aracın değerine göre de ÖTV oranı değişiklik gösteriyor. Örneğin vergisiz fiyatı 40 bin TL altındaki 1.600 cc’den ufak motora sahip bir araçta ÖTV oranı değişmedi ve % 45 olarak kaldı. Vergisiz fiyatı 40 bin-70 bin TL arasında olan, 1.600 cc’lik bir araçta ise ÖTV % 45’ten % 50’ye yükseltildi. Vergisiz fiyatı 70 bin TL’den fazla araçların ÖTV oranı ise % 45’ten % 60’a yükseltildi. Bu ise anahtar teslimi fiyatta yüzde 10’luk bir artış anlamına geliyor. Ayrıca 2 litreden daha büyük motor hacmine sahip araçlarda da ÖTV % 145’ten % 160’a yükseltildi. Markalar ise her yıl otomotiv pazarında Aralık ayında yaşanan canlılığı sürdürebilmek için, bazı modellerinde ÖTV artışından oluşan fiyat farkını üstlenmeye başladı. Otomotiv firmaları, “ÖTV Farkı Bizden” başlığı altında yer alan kampanyalarında, markanın tüm modelleri için değil, sadece ÖTV artışından en çok etkilenen modellerine, bazı durumlarda da en çok satış beklenen dizel versiyonlara özel kampanyalar tasarladılar. İşte otomobil markaları tarafından yürütülen “ÖTV Farkı Bizden” kampanyaları…



Yenilenen Giulietta için Aralık ayına özel olarak düzenlenen kampanyada ÖTV farkını Alfa Romeo karşılıyor. Koç Fiat Kredi destekli kampanyada, 0 faizli krediyle Giulietta satın alma fırsatı var.



BMW 1 Serisi, BMW 3 Serisi, BMW 5 Serisi otomobillere 1 Euro=3,49 TL sabit kur avantajıyla ÖTV farkından etkilenmeden veya sabit kur avantajına ilave olarak 24 ay vadeye kadar % 0 faiz oranı ile sahip olunabiliyor.



Juke, Pulsar ve Qashqai için ÖTV bedeli 45%’lik dilimden bir üst dilime geçen versiyonlarda oluşan farkın tümünü; X-Trail’de ise ÖTV bedeli 45’lik dilimden üst dilime geçen versiyonlarda oluşan farkın yarısını Nissan karşılıyor.



Fiat, Egea Sedan modelinin 1.6 litre dizel motorlu ve üst donanımlı versiyonlarında ÖTV farkını karşılıyor. Ayrıca bu modele özel, 25 bin TL’ye varan 0 faizli kredi imkânı sunuluyor.



Aralık ayında Ford “ÖTV Destek Kampanyası” düzenliyor. ÖTV farklarını, peşin alımı yapan müşterileri için Aralık ayı sonuna kadar Ford üstleniyor. Kampanya Fiesta, Focus RS, Focus ST, Fiesta ST, Edge ve Mustang modellerini kapsamıyor.



Corolla’nın dizel modellerinde ÖTV ve kur farkını Toyota karşılıyor ve müşterilere yansıtmıyor. Ayrıca bazı Corolla versiyonlarda 7 bin TL’ye varan indirimler var.



Fabia, Rapid & Rapid SB, Yeti ve Octavia modellerinde yeni ÖTV düzenlemesi sonucu ortaya çıkan fiyat artışını Aralık ayı boyunca Skoda karşılıyor.



Jeep, yılın son kampanyası kapsamında Renegade modeli için ÖTV farkını karşılarken sıfır faizle kredi imkânı da sunuyor.



Aralık ayında Dacia binek otomobillerinde “ÖTV Farkı Yok” kampanyası düzenleniyor.



Aralık ayı sonuna kadar Yeni Civic Sedan alacak olan müşterilerin ödeyecekleri ÖTV farkını Honda karşılıyor.



Aralık ayında tüm binek modellerinde “ÖTV ve Kur Farkı Bizden” kampanyası düzenleyen Renault, ayrıca binek otomobillerde 48.000 TL için 24 aya kadar yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası da düzenliyor.



Premium kompakt crossover INFINITI Q30’un 1.5 Dizel ve 1.6 Benzinli modelleri, Aralık ayı sonuna kadar ÖTV farkı olmadan ve 3,39 TL’lik sabit Euro kuru avantajıyla satışa sunuluyor.



MINI Cooper D 5 Kapı, MINI Cooper S Countryman ALL4 ve MINI John Cooper Works Countryman ALL4 otomobiller için 1 Euro= 3,39 TL sabit kur imkanının yanı sıra 36 ay vadeye kadar % 0,94 faiz avantajı da sunuluyor. Ayrıca MINI Cooper D 5 Kapı ve MINI Cooper S Countryman ALL4 modellerinde ÖTV farkının % 50’sini MINI üstleniyor.



Seramik kaplama ile uzun ömür



Alman mühendisleri tarafından, Sonax’ın Neuburg‘daki laboratuvarında 4 yıllık Ar-Ge çalışmasıyla geliştirilen güçlü boya koruma ürünü Sonax Seramik kaplama, Türkiye’de tüketicilerin kullanımına sunuldu. “Sonax Profiline Ceramic Coating CC36” isimli yeni kaplama ürünü, boya koruma ve kaplama teknolojisinde dönüm noktası olarak kabul ediliyor.



10 milyonluk hibrit başarısı



İlk seri üretim hibrit aracını 1997 yılında yollara çıkaran Toyota, hibrit araç satışlarında 9 milyon 615 bin 517 adetle ulaşılması zor bir rekora daha imza attı. Hibrit teknolojisini yakın ve orta vadede çözüm olarak gören Toyota, bu teknolojiyi geliştirmeye devam ediyor ve 2020 yılında her Toyota modelinin birer hibrit versiyonunun olması hedefini taşıyor.



Japonya’nın seçimi Impreza



Subaru Global Platformu’nun ilk modellerinde yeni Impreza, Japonya’da “2016-2017 Yılının En İyi Otomobili” seçildi. 1 Kasım 2015 ve 31 Ekim 2016 tarihleri arasında Japonya’da satışa sunulan binek otomobiller arasında birinci olan yeni Impreza, ön kaput üzerinde yaya havayastığı sunan ilk Japon otomobili unvanıyla da tarihe geçti.



Otonom Volvolar test ediliyor



Otomobil paylaşım ve teknoloji şirketi Uber, otonom sürüşle ilgili pilot projesini özel olarak tasarlanan ve kendi kendine sürüş özelliğine sahip Volvo XC90 SUV’lar ile Kaliforniya, San Francisco’ya da taşıyor. Bu otomobiller San Francisco caddelerinde otonom olarak dolaşacaklar.



Kalite Raporu'nun sonuçları açıklandı



Hyundai, Alman Auto Bild Dergisi’nin her yıl açıkladığı Kalite Raporu’nda yine birincilik elde etti. Yedi yılda üçüncü kez birincilik ödülünü kazanan Hyundai, böylece kalitesi ve sağlamlığını kanıtlamış oldu. Değerlendirmeler, müşterilerin geri bildirimleri, anketler ve kapsamlı yol testleriyle harmanlanarak şekillendiriliyor.



Yeni Maserati Ghibli geldi



Maserati’nin üst orta sınıftaki sedanı Ghibli’nin yenilenen versiyonu ülkemizde pazara sunuldu. Akıllı telefon uygulamaları ile uyumlu yeni bilgi-eğlence sistemiyle dikkat çeken yeni Ghibli, biri dizel olmak üzere toplam 3 motor seçeneğiyle müşterilerinin beğenisine sunuluyor, fiyatlar 187 bin 855 Euro’dan başlıyor.