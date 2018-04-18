Hırant Kasapoğlu ile Otomotiv Dünyası

Ford, kompakt sınıfın çok satan modellerinden yeni Focus ailesinin örtüsünü açtı. Daha önceki Focus nesillerinde olduğu için elektronik sürüş asistanları yeni nesil Focus’un da odak noktası oldu. 20 yıl önce yollara çıkan Ford Focus, başarılı yol tutuş ve dinamik üstünlükleriyle kompakt segmentte iz bırakmıştı. Aradan geçen nesiller boyunca Focus hep teknoloji ve sürüş keyfine odaklı bir referans model olarak kalmaya devam etti. Ford, yeni nesil Focus’u geçtiğimiz hafta Londra ve Pekin’de, eş zamanlı etkinliklerle tanıttı. Dört modellik bir ürün ailesi olarak tanıtılan Focus’ta Active, ST-Line ve Vignale seçeneklerinin yanı sıra station gövde seçeneği Turnier de olacak. Active modeli bir Crossover olarak tasarlanırken, Vignale modeli ise lüks donanım ve hizmet paketiyle üst gelir grubuna hitap ediyor.



Markanın ilk HUD göstergesi



Focus’ta Adaptif hız kontrolü, şerit takip ve fren asistanları gibi geliştirilmiş güvenlik teknolojileriyle Level 2 otonom sürüş sunan Focus’ta, bunun yanı sıra segmenti için başka teknolojik yenilikler de var. Yeni nesil stop start sistemi, hız işaretleri tanımlaması ve şerit ortalama teknolojisi, şehir içindeki dur-kalk trafikli kullanımlarda sürücünün üzerindeki yükü alıyor. Ford markasındaki ilk Head-Up göstergeyi sunan Focus, otomatik park desteğini bir kademe daha ileri götürerek, tek düğmeyle otomatik park imkanı sunuyor.



Sürüş dinamiğinde referans olacak



Burulma direnci yüzde 20 artırılan gövde ve yeni nesil bağımsız arka süspansiyon sistemi sayesinde, yeni Focus’un yol tutuş ve dinamik özelliklerinin yine segmentinde referans oluşturması bekleniyor. Tüm benzinli motorları 3 silindirli ünitelerden oluşan Focus’ta yakıt tüketiminde % 10 iyileştirme sağlanmış. 1.0 ve 1.5 EcoBoost motorlarda güçler 85 ile 182 HP arasında değişiyor. 3 silindirli bu motorlarda ilk kez silindirlerin birini kapatarak iki silindirli kullanıma izin veren silindir deaktivasyon teknolojisi de kullanılmış. Yeni Focus’ta ayrıca 1.5 ve 2.0 lt’lik EcoBlue dizel motorlar da var.



Şampiyonların şampiyonu belli oldu



Otomobil sporlarında yılın en hızlı pilotunu belirleyecek olan ‘Şampiyonlar Şampiyonası’, 14-15 Nisan tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti‘nde organize edildi. Opel Corsa OPC yarış otomobilleri ile piste çıkan farklı branşlardan 48 sporcu arasından en hızlı 16 isim, pazar günü finallerde yarışmaya hak kazandı. 15 Nisan Pazar günü piste çıkan 16 sporcu arasından Can Tolon, finalde Ali Türkkan'ı 2-0 eleyerek 'Şampiyonlar Şampiyonu' ünvanının sahibi oldu.