Bu kez çok iddialı! Gazetemizin yazarlarından Hırant Kasapoğlu, otomotiv dünyasını değerlendirdi.

Üçüncü nesil Hyundai i30 bu kez hem tasarım, hem de teknoloji olarak oldukça iddialı geldi. Bu kompakt HB İstanbul Autoshow’da sergilenmesinin ardından, Nisan ayının son haftasında pazara verilecek. Yeni i30 yeni motoru, yeni bağlanabilirlik ve güvenlik teknolojileriyle kompakt sınıfta üst sıraları hedefliyor.



Satış hedefi 5.000 adet



Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, yeni araç hakkında şunları söyledi; “Yeni i30, Hyundai markasının Avrupa'daki en önemli ürünü. Yeni tasarımı, üstün teknolojisi ve artan konfor özellikleriyle marka imajına fazlasıyla katkıda bulunacak. Hyundai i30 ayrıca Türk tüketicisiyle de İstanbul Autoshow Fuarı'nda buluşacak ve akabinde satışa sunulacak. Aracın 2017 yılındaki satış hedefi 5000 adet. Gelişmiş ve keyif unsuru artan Yeni i30'un segmentine renk getireceğini umuyoruz.” Hyundai i30’un geliştirilmesinde ve Avrupa kullanım koşullarına uyarlanmasında, Almanya Rüsselsheim’daki Ar-Ge merkezinin de katkısı büyük. Bu durum ürün ailesine her zaman için avantaj sağlıyor ve i30, dinamik özellikler, süspansiyon ayarları, direksiyon tepkileri konusunda Avrupalı rakiplerle olan karşılaştırmalarda eş seviyede hatta daha bile ileride bir seviyede konumlanabiliyor. Yeni nesil i30 da yine bu anlamda bir istisna olmayacaktır.



Ön tasarım görkemli duruyor



Yeni i30’un ön bölümünde uygulanan tasarımın iddialı hale geldiğini belirtmemiz gerekiyor. Krom görünümlü büyük ızgara farklı ve sıradışı duruyor. Ön plakalık ise görkemli ızgaranın üzerine konumlandırılmış. Far kaşları ve gündüz LED’leri de öndeki bu ihtişamı devam ettiriyor. İç mekanda ise ferahlık hissi veren temiz ve sezgisel bir yapı kullanılmış. Panoramik cam tavan da aydınlık bir atmosfere katkı sağlıyor. Yeni i30 sürüş esnasında ileri düzeyde işlevsellik ve bağlanabilirlik olanakları sunuyor. Kablosuz şarj özelliği de kullanıcılara sağlanan bir diğer güzellik. Yeni i30, Apple CarPlay, Android Auto bağlantı özellikleri ile bir takım teknolojik yenilikler sunuyor. Bu mobil çözümlerin yanı sıra güvenlik açısından da gelişim gösteren otomobil, Otomatik Acil Fren Sistemi, Akıllı Hız Sabitleyici, Aktif Şerit Takip Sistemi gibi en son aktif güvenlik özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca sürüş güvenliğini artırmak için Sürücü Dikkat Uyarı Sistemi ve Kör Nokta Algılama Sistemi de var.



Yeni motorla geliyor



Hyundai, yeni i30 ürün ailesi için yeni bir motor paleti sunuyor. Türkiye’de toplamda 3 motor yer alacak, bunlardan 2 tanesi küçük hacimli benzinli motorlar. Bir de 1,6 lt’lik dizel ünite yer alıyor. Benzinli motorlar 1,4 lt hacminde; 1.4 MPi 100 HP gücünde, 1.4 T-GDI isimli turbolu motor ise bütünüyle yeni, 6000 devirde 140 HP güç üretiyor ve 1500 devirden itibaren 242 Nm torka sahip. Bu güçlü motor 6 ileri manuel veya 7 ileri DCT otomatik şanzımanla satın alınabiliyor. DCT şanzımanda Normal ve Sport sürüş modları ve direksiyondaki kulakçıklarla vites kumanda sistemi de var.



Avrupa’nın ikinci büyük Ar-Ge merkezi



1971 yılında, Bursa'da üretime ‘start’ veren Tofaş, 2016'da, yılda 384 bin adetlik üretime ulaşmış. 80 ülkeye ihracat yapan Tofaş bünyesinde, Avrupa’nın ikinci büyük Ar-Ge merkezi yer alıyor. Tofaş’ın Ar-Ge Merkezi’ni ziyaret ettik ve Egea model müdürü Hakan Türkmen’den merkez hakkında bilgiler aldık. 1994 yılında üretimdeki modellere problem çözme desteği verme ve ürün devreye alma misyonu ile kurulan Tofaş Ar-Ge’ye, 2000’li yılların ikinci yarısında yeni ürün geliştirme alanında önemli yatırımlar yapılmış. Tofaş Ar-Ge Merkezi, bugün 700 kişilik bir ekiple yönetiliyor ve Fiat Chrysler Automobiles’ın Avrupa Bölgesi’nde en büyük iki Ar-Ge merkezinden biri. FCA içinde küresel ürün geliştirme ortağı olarak faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 7 bin metrekarelik ofis alanı ve 11 bin metrekarelik laboratuvar alanı bulunan Ar-Ge Merkezi’nde, Türkiye’nin tek klimatik oda içerisine yerleştirilmiş yol simülatörü bulunuyor. Bu sayede, bir aracın tüm ömrü boyunca yaşayacağı yorulma ve dayanıklılık kaynaklı problemleri henüz tasarım aşamasındayken, çok kısa sürede, laboratuvar ortamında tespit edilip çözüm geliştirilebiliyor. Bunun yanı sıra Ar-Ge Merkezi’nde, çok gelişmiş bir ses laboratuvarı da, araç sessizliğini geliştirme konusunda hizmet veriyor. Ayrıca robotik ve insan odaklı otomasyon, giyilebilir teknolojiler, artırılmış gerçeklik gözlükleri, dijital eldivenler, ses sistemleri, insanla robot etkileşimi işbirliği sistemleri üzerine çalışmalar da yapılıyor.



Mini Cooper Countryman ALL4



Mini ailesinin en büyük SUV üyesi Cooper Countryman ALL4, Mart ayı sonunda Türkiye pazarına sunuldu. Yeni Countryman ALL4’da fiyatlar, 1.5 lt 3 silindirli motorlu versiyonda 165.000 TL’den başlıyor. Countryman’de 136 HP’lik, 1.5 litre hacimli 3 silindirli yeni nesil benzinli motora 8 ileri otomatik şanzıman eşlik ediyor. Artan boyutlarına rağmen, aracın yakıt tüketimi 100 km’de ortalama 5,5 lt seviyesinde gerçekleşiyor.



Yeni Citroen C-Elysee Türkiye’de



Citroën’in B sınıfı sedan modeli CElysée, yenilenerek shoowroomlarda yerini aldı. 2 motor (1.6 e-HDi 92 HP dizel ve 1.2 Puretech 82 HP benzinli) seçeneğine sahip olan Citroën C-Elysée’nin fiyatı 59.500 TL’den başlıyor. Citroën Genel Müdürü Bahattin Tatoğlu yeni model için şunları söyledi; “Markamızın satış anlamında ‘Amiral Gemisi’ olan CElysée modelimiz ile son 4 yılda 46 bin adet satış gerçekleştirdik. Citroën dünyasında C-Elysée’nin en çok satıldığı Avrupa ülkesi Türkiye” dedi.



Audi A6 DEKRA’nın en iyisi



Alman Araç Muayene Kurumu DEKRA’nın 15 milyon aracın muayenesini analiz edilerek her yıl hazırladığı kullanılmış otomobil raporunda, Audi A6 2017 yılının en iyi otomobili seçildi. DEKRA’nın bu yıl 10’uncu kez açıkladığı Kullanılmış Otomobil Raporu, 11 segmentte yaklaşık 15 milyon otomobilin araç muayene verilerine dayanılarak hazırlanıyor. Rapor, sadece yayınlandığı Almanya’da değil, Avrupa’nın birçok ülkesinde de kullanılmış otomobil satın almak isteyenler için de bir başvuru kaynağı olarak görülüyor.