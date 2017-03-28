Rehberimiz bilim olmalı! Gazetemizin yazarlarından Haşim Şahin, yabancı kuralını değerlendirdi.

Yabancı serbestisi kararı henüz emekleme çağında. Deyim yerindeyse dumanı tütüyor üzerinden hala. Ama Futbol Federasyonu başkanı Sayın Yıldırım Demirören 26 Mart’ta yayıncı kuruluşta serbestiyi kaldıracaklarını söyledi. Üstelik, Türkiye Futbol Direktörü Sayın Fatih Terim ve Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ gibi futbolumuzun en önemli iki temsilcisi serbestinin devamından yana olduklarını beyan ediyorken.

İnanamıyor insan. Peki, futbolumuzun direktörünün aksine kimler, ne hakla yabancı sınırlamasını gündeme getiriyor, hangi mantıkla. Hayır, şunu anlarım. Sınırlamanın kalkmasından sonra hepten hovardaca davranan kimi yöneticiler kulüplerinin açmazını katlamışlardır. Kabul. Dolayısıyla “Bir şey yapmamız lazım” diye düşünmüş olabilir yetkililer. Ama “Bir şey” yapmak kaş yapayım derken göz çıkarmak olmamalı, değil mi?

Kaldı ki, ezelden beri mühendislik, planlama ( istisnalar dışında) diye bir kaygısı olmadı kulüp yöneticilerimizin. Ezelden beri ( çoğu önemli şirketlerin sahibi ve yöneticileri oldukları halde) şirketlerini yönetirken gözettikleri hassasiyeti kulüp yönetirken esirgiyorlar maalesef.

O zaman sorunun adını koyalım artık; Kulüplerimizi altyapı yoksulluğunun ve borç sarmallarının ana nedenin yabancı sayısıyla alakası yok. Sorun, rahmetli Süleyman Seba, İlhan Cavcav ve Sayın Seyit Mehmet Özkan adanmışlığıyla çoğu kulübümüzün yönetilmemesidir.

Altyapı üretimsizliğini yabancı serbestisine bağlamak Gençlerbirliği, Bursaspor ve Altınordu gibi kulüplerimize de saygısızlık olur, unutmayın. Ha, illa bir şey yapmanız gerekiyorsa bu yasaklardan medet ummak olmamalı. Aksine Altınordu, Bursaspor ve Gençlerbirliği gibi altyapıyı fabrikaya dönüştürmüş kulüplerimizi maddi ve manevi açıdan ödüllendirmek olmalı.

Ayrıca unutmayın, akvaryumda yetiştirdiğiniz balık okyanusta ayakta kalamaz, hayata tutunamaz.

Açıkçası, artık sıkı sıkıya bilimin ipine sarılmak zorunayız. Çünkü sorunlarımızı kökten çözmenin başka da yolu yoktur ne yazık ki.

