Noel hediyesi dağıttılar

Gazetemizin yazarlarından Haşim Şahin, Konyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Gündüz maçında Beşiktaş 3 puan bırakınca Sivas’ta “Benim senden neyim eksik” dercesine 2 puan bıraktı Konya’da Fenerbahçe akşam maçında. Noel hediyesi dağıttı adeta 2 büyük dün anlayacağınız.



Skrtel, Neustadter ve Şener cezalı, İsmail Köybaşı da sakat olunca “sil baştan“dı dün akşam Fenerbahçe’nin defans bloğu. Dolayısıyla geçtiğimiz haftalardaki orta saha kurgusunu değiştirmek pahasına Josef’i defansa monte etti Aykut Kocaman. Bu tercih de akortonu bozmaya yetti zaten sarı lacivertli takımın.



Oğuz Kaan gerçekten yetenekli bir genç. Ama dün oyunda kaldığı sürenin tamamında Brezilyalı’nın orta sahadaki yerini doldurduğunu söylemek mümkün değil ne yazık ki. Açıkçası Alper Potuk ve Ozan Tufan dururken, böylesi önemli bir maşta gencecik Oğuz Kaan’ı oynatmak biraz fazla lüks kaçtı bana göre.



Santrforu 4, hatta 5 Fenerbahçe’nin belki. Fakat malumunuz ense yapıyor RVP ve resmen süper bir emeklilik yaşıyor Türkiye’de Fenerbahçe yönetimi sayesinde. Janssen sakat, Fernandao ve Soldado da fit halde değiller keza. Geriye kaldı gencecik Ahmethan Köse. Yani biraz da zorunluluktan forvetsiz sürdü sahaya Aykut Kocaman takımını dün akşam ki, bu da arayıop da bulamadığı bir avantajdı Mehmet Özdilek’in öğrencileri adına.



Şener’in çok eksiği var şüphesiz.Ama “gelen gideni aratır” misali Isla Şener’i de arattı maalesef dün akşam. Bu gerçeği büyük harflerle dillendirmek zorundayım. Nitekim Şilili’nin amatörce tercihiyle geriye düştü Fenerbahçe 59’da Konyaspor karşısında. Hem de pozisyonun “P”si bile yokken. Hem de ciddi şekilde gol ararken ve rakip biraz da çaresiz kalmışken.



Sözün özü şu, Beşiktaş gibi Fenerbahçe de Noel hediyesi dağıttı ve ilerde çok arayacağı 2 puan kaybetti nefes nefese giden şampiyonluk yarışında.

