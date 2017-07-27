İyi başlangıç Gazetemiz yazarlarından Haşim Şahin, Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyetini değerlendirdi.

Amma da şom ağızlıymışım. 25 Temmuz Salı günkü yazımda, “RVP’yle uzun vadeli plan yapmak Rus Ruleti’dir.” demiştim. Ve çarşamba günü haber geldi, sakatlıktan ötürü sahaya çıkamayacakmış perşembe günü Avrupa’da oynanacak ön eleme maçında Hollandalı. E, tabi boşuna dememişler; Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir, diye. Çünkü antrenman ve maç eksikliği tavan yapmış, iki sezondur kendisini takımdan üstün gören, yaşı ve sakatlığı hayli ilerlemiş RVP’yle yola çıkmak zaten bile bile lades demekti ne yazık.



Neyse, iyi ki öyle olmuş. Zira yıllar sonra da olsa altyapıdan gelen bir yıldız adayı Ahmethan sahne aldı böylece. Doğrusu heyecanlandım ve umutlandım futbolumuzun geleceği adına. Nitekim, Fenerbahçe’nin ikinci golü Valbuena’nın kullandığı köşe atışının asiste dönüşmesinden geldi ve o korneri de Ahmethan’ın takipçiliği, fizik gücü, yaptığı doğru koşuları yarattı. Bu da kalite demektir ve Yusuf Yazıcı’dan sonra bir yıldız adayının daha bu yoksul futbol ortamına “Merhaba!” dediği anlamına geliyor kanımca.

Dirar’dan bir şey anlayamadık şimdilik. Ama Valbuena resmen kaliteyi yükseltmiş Fenerbahçe’de. Aynı şey Mauricio Isla için de geçerli elbette. Alper mi? Alper kanatlarda oynayınca iş yapmak ne kelime kanatlandırıyor Fenerbahçe’yi resmen bence.



Aykut Kocaman, Avrupa’da ne yapılabileceğini, nasıl oynanacağını kestiren, hatta bilen teknik direktörlerimizin en tepesinde yer alıyor kanımca. Ahmethan’ı ilk onbirde sahaya sürmesi ve uzunca bir süre sahada tutmasıysa ayrıca alkışı hak ediyor, bilmem katılır mısınız bana?



Sonuçta harika bir skorla dönüyor bence Fenerbahçe, Avusturya’dan. Çünkü hazır, organize olmayı maçın genelinde beceren bir rakiple oynarken bile deplasmandan galibiyetle dönmek sonuna kadar alkışı hak ediyor.