En formsuz kim?

Giuliano çok öne çıkmıyor, mutlaka farkındasınız. Neden? Çünkü takım oyuncusu. Kendisine değil, takımına oynuyor. Dün akşam da öyle çokça adı duyulmazken, bir de baktı 2 asist 1 golün altına imza atmış Brezilyalı yıldız. Futbolumuzun paydaş veya aktörleri içinde yer alanların en formsuzu kim sahi? Hiç tartışmasız şekilde hakemlerdir ne yazık ki. Sezon boyunca yaşananları (hem de her sahadakileri) şöyle bir anımsayın lütfen. Neredeyse hakem hatasının öne çıkmadığı maç yok maalesef.



Üzülerek altını çiziyorum ama dün akşam da rol çaldı hakemlerimiz. Fenerbahçe 2-0 önde ve 3. golü atıyor Roman Neustatder. Yani farkı üçe taşıyacak ve belki de maç kopacak, Antalyaspor’un gardı hepten düşecek. Fakat “Buz gibi” bir gol hakem yanlışıyla güme gidiyor, Hamza Hamzaoğlu’nun takımı maça geri dönüyor.

Aykut Kocaman’ı bir çok açıdan eleştirebilirsiniz. Ama adaleti ve vicdanı konusunda tek ama tek olumsuz söz söylerseniz taş olursunuz. Benden söylemesi. Aatıf satılacaktı güya devre arasında. Faslı yıldızı on birin değişmezi haline getirdi Sayın Kocaman. Haklı da çıktı. Şu Fenerbahçe’de topun ruhundan en iyi anlayan ve meşin yuvarlağın neden hoşlanıp hoşlanmadığını fazlasıyla bilen futbolcuların başında geliyor işte gördüğünüz gibi Aatıf. 13. dakikada attığı golün öncesinde yaptıkları, benimsediği oyun anlayışı attığı golden de değerliydi bence ve alkışlıktı hepsi de. Çünkü takım ruhuna ve oyun disiplinine sadakat kokuyor oyunda kaldığı sürece yaptıkları Faslı futbolcunun.



Gol ve üçüncü bölgede kuryelik sözkonusuysa eğer akla gelecek ilk isim de Soldado’dur hiç şüphesiz Fenerbahçe’de. Sarı lacivertlilerin uzun farı sanki İspanyol futbolcu. Bir futbolcu ancak bu kadar yararlı olabilir takım oyununda doğrusu.



Devre arasında tek takviye yapılmadı ve üstelik Mehmet Ekici ve Janssen gibi en önemli futbolcularından yararlanamadı sezonun önemli maçlarında Aykut Kocaman. Buna rağmen son düzlükte şampiyonluk adayları içinde tuttu takımını. Beşiktaş’la oynanan kupa maçında futbol teröristlerinin provokasyonuyla uğradığı haksızlığı hatırlatmama da gerek yok her halde.