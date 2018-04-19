Terim’in kararı!

Gazetemizin yazarlarından Hakan Can, Galatasaray-Akhisarspor mücadelesini değerlendirdi. Fatih Terim’in ilk maçta kadro operasyonu da abartılıydı, ikincisine de... İlk 2 dakikada iki kez ofsayta yakalanan Akhisar üçüncü ofsaytında, hakemin hatasıyla Seleznov’la golü yapınca çarşı karıştı. Seleznov 28’de ofsayttan bir daha gol attı, hakem vermedi ama savunmanın aklı da başına gelmedi! Buruk’un iyi kapanıp çabuk hücum planı işledi. Seleznov sonraki pozisyonda cezayı bir daha kesti. Muğdat net pozisyonları heba etmese tur erkenden geçilecekti. Selçuk ve Tolga’nın topla kötülüğü takımı olumsuz etkiledi. Selçuk’un sol ayağına güvenmeyerek atmadığı iki pas pozisyonları olmadan bitirirken, 2 kötü pası biri ofsayttan golle, diğeri kornerle sonuçlandı. Latovlevici ile Ahmet-Maicon ikilisi de felaketti. Akhisar turu hak etti.



Gecenin sorusu



Avrupa Kupaları’ndan ilk turda elenen 1-3,5 milyona Euro maaşlı futbolcular 6 günde 3 maç oynayamıyorlarsa Galatasaray’da ne işleri var? Ya da niye bu kadar maaş alıyorlar? Onlar şımarmıyor, biz şımartıyoruz!



Maçın starı



Çok zeki, iyi pozisyon alıyor, bitirici vuruşları başarılı. Galatasaray’a karşı da çok iyi bir istatistiği var. Oynadığı 4 maçın hepsinde toplam 5 gol attı, kulübünü ilk kez finale taşıdı.



Maçın olayı



Ofsayt savunması, hem de Maicon'la! Akhisarsporlı oyuncular son pas zamanlamasını iyi yapsa atılan 2 gol, yakalanan 4 pozisyona 4 daha ekleyebilirlerdi.



Kısa mesaj



Fenerbahçe’yi deplasmanda yenen bir rakibe, hem de yarı finalde, ilk 11’in 8 oyuncusunu oynatmamak risk almak değil kumar oynamaktı. Bir istirahat uğruna kupanın ilki final görmedin gitti.