Taraftarın 11’i!

Yazarımız Hakan Can, Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi. Lider takımın hocası Tudor’un maç başında ıslıklanması sezonun kalanı açısından fikir vermeye yetiyor da artıyor. Şampiyonluk giderse, “Tudor ve Özbek yüzünden”, kazanılırsa “Taraftar sayesinde” olacak. Tudor’la bitmeyeceği kesin. Rakibin; 25 golünün 14’ünü atan Vagner Love ve Fernandes’i yok. Tudor, Fernando yerine Denayer’i oynatmaya karar veriyor! Sosyal medyada bir infial, bakıyoruz Denayer yok, Selçuk sahada. Doğruyu “bu maçlık da” taraftar yaptırıyor. Tolga sakatlanmasa attığı ve attırdığı gollerle maçı çözen Yasin kulübede kalacak. O zaman Tudor’a ne gerek var?



Kulübeye güvenmiyor



Başakşehir felaketini tek oyuncu değişikliğiyle bitiren Tudor, bu maçta da 2 değişikliği 90’da yaptı! Bağırıyor kulübedekilere, “Size güvenmiyorum” diye! Ve Galatasaray duran top savunmasını yine yapamıyor. Aytemiz Alanya yine “her rakip gibi” serbest vuruşlarla fırsatlar yakaladı. Olumsuzlukları önce yazdım çünkü Galatasaray, Gençlerbirliği maçında olduğu gibi çok farklı kazanabilirdi ve skor yanıltıcı olurdu. Trabzonspor maçında takım mağlupken 52’de çıkartılan ve “Oyun ona göre değildi” denen Gomis’te o günden beri belirgin bir moralsizlik var ama her pozisyonun içinde! 5 fırsat yakaladı, şanssızdı ancak birini yaptı. Tam Galatasaray’a göre santrfor. Ndiaye’nin de Osmanlıspor’daki Ceza sahasına öldürücü deparlar ve goller atan Badou şimdi sadece savunmaya konsantre gibi.



Zam değil forma!



Rodrigues’e attığı pas ise şahaneydi. Cezalı duruma düşmesdiyse Göçek’e dua etsin! Forma bulamadığı günlerde nargile keyfiyle kendisine medyada yer bulan Yasin ise düğüm çözdüğü bu maçtan sonra, “Zam istiyor” haberleriyle kendisinden nefret ettirmez umarım. Zam değil forma istemeli. Takımın liderliğini koruduğu, bir haftada bunlar yazılıyorsa, Özbek şapkayı önüne koyup hamlesini yapmalı!

