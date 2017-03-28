Şahane gençler Gazetemizin yazarı Hakan Can, Türkiye-Moldova maçını değerlendirdi.

Kadroyu öğrendiğim an içim ısındı. Uzun zamandır A Milli Takım’la sahaya çıkan en genç, en sempatik kadroydu. Kağıt üstünde geleceğe dair ümitlenmemizi sağlayan filizler aslına bakarsanız sahada da harikaydı. İki birinci sınıf golü hemen yaptılar, Onur’u tedirgin edecek herhangi bir atağa da izin vermediler. 11 kişilik kadroda altyapı eğitimini yurtdışında almış yalnız 2 oyuncu vardı. İlk golü de zaten onların becerisiyle bulduk. Oğuzhan’ın güzel pasında Türkiye’nin sevgilisi, geleceğin büyük yıldızı Emre Mor takımımızı 1-0 öne taşıdı. Doğru bir kararla İspanya yolunu tutan, kısacık sürede tekniğinin yanına, özgüven ve devamlılık eklemiş Emre Çolak’ın ortasında Ahmet Çalık güzel bir kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Emre Çolak’ın Enes’e, genç santrforumuzun kullanamadığı şahane bir de ara pası vardı ki; o pası ancak gerçek 10 numaralar atabilirdi.



Özkan’ı örnek alsın



Gollerle başlamışken devam edelim. Üçüncü golümüzü de Altınordu’nun yetiştirip daha çok oynama ve gelişme şansı bulsun diye Abdullah Avcı’ya verdiği Cengiz kaydetti. Vuruşu da, golü de mükemmeldi. 11’deki 2 oyuncuyu alt liglerden A Milli Takım’a taşıyacak projenin mimarı Mehmet Seyit Özkan’a da bir teşekkür yollayalım. Zira Bundesliga’da sıkıntı çekmeden oynayan Çağlar’ı da onlar yetiştirdi. Büyüüük kulüplerin başkanları, “Türk futbolcu pahalı” diye şikayet edeceklerine bir zahmet Özkan’ı örnek alsın, yatırımı

çocuklarımıza yapsın! Bir diğer futbolcu fabrikası Bursaspor’da oynayan- oynamış Enes, Şener ve Harun’un başarılarına da bu anlamda sevindiğimi belirtmeliyim.



Büyük saygı kazandı



Enes bu formayla da çok gol atacak. Fenerbahçeli Şener, zaten sürekli oyuncu ve iyi oynadı. Harun’a da milli takımda oynamak çok yakıştı. Okay 23 yaşında tecrübeli, güvenilir bir oyuncu niteliği kazandı. Güray bu takıma geç katıldı, formayı terletmek onun da hakkıydı. Ahmet Çalık Gençlerbirliği’nde iken bu kadar dikkatli takip edilmiyordu, kısa sürede

büyük saygı kazandı. Formayı ilk kez terleten Deniz Türüç ve Serdar Gürler’le birlikte dün oynayan tüm futbolcularımıza da, Fatih hocaya da teşekkürler. Kısaca ben bu genç takımı sevdim. Ancak turkuaz formayı sevmedim, sevemeyeceğim. Bu formanın beyazı niye yok!