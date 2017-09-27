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YAZARLAR

Nihayet doğru yaklaşım

27.09.2017

Yazarımız Hakan Can, Dursun Özbek'in son açıklamalarını değerlendirdi.

Takım sezona harika başladı, Bursa maçındaki radikal hamle ve galibiyet, Tudor’a desteği tekrar sağladı. Ancak bir gerçek var ki; Galatasaray şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden hiçbiriyle oynamadı. Tudor’un takım üzerindeki kontrolünü, büyük maçlardaki hamlelerini, kritik virajları nasıl döndüğünü görmeliyiz.

Tudor ligdeki bu başlangıcı pekiştirecek teknik adam dokunuşlarıyla devam ederse sözleşme hakkını zaten kazanır. Canı sıkıldığında oyuncu kovup kulübe yaklaşık 3 milyon Euro zarar veren başkan, seçilme ihtimali olan başkan adaylarının teknik adam seçme hakkını da koruyarak doğru olanı yapıyor.

Tudor ve takımı gümbür gümbür giderse yapılacak yeni sözleşmeye muhtemel başkan adaylarının da zaten itirazı olmaz. Başarısız olursa da tazminat ödemeye gerek kalmaz. Beklemek gerek. 

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