Muslera ve Sinan

Gazetemizin yazarlarından Hakan Can, Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray mücadelesini değerlendirdi. Son 10 deplasmanında tam 23 puan bırakmış olan Galatasaray rakip hatalarından gelen 2 gollük üstünlüğe rağmen Muslera sayesinde kazandı... İlk gol Haydar’ın blokaj hatası, ikincisi Tzavelas’ın kendi kalecisini avlamasıyla geldi. Galatasaray 2-0 öndeydi ancak pozisyon da veriyordu. Ev sahibi biri gol olan 3 net pozisyon yakaladı... 53. dakikada Rodrigues bomboş durumdaki Feghouli’ye vermek yerine kendisi kaleye vurup Haydar kurtarınca, Galatasaray maçı kopartma şansını kaybetti.



Yememek lazımdı, tutamadılar! Serdar Aziz’in felaket zamanlaması ile gelen penaltı bir çuval inciri berbat etti. Mesut hocanın gelişinden beri ligin en etkili kontralarını yapan Alanyaspor düzeni bozulmuş Galatasaray’a pozisyonlar da yakaladılar ilkini Cenk Ahmet atamadı. Lucas’ın şutunda da gole Muslera izin vermedi! Bu sezon, Hamza Hamzaoğlu ile şampiyon olunan sezonu hatırlatıyor...



Gecenin sorusu



Muslera’nın kırmızı göreceği pozisyonda yardımcı hakemin kaldırdığı ofsayt bayrağı, şampiyonluk adaylarını ve Alanya’yı ayağa kaldıracak kadar kritik değil miydi?



Maçın starı



Sinan kişisel olarak çöp sayabileceği bir sezonda yalnızca maçın kaderini değil, sezonu belirleyebilecek bir gol attı. Feghouli değil Sinan oynamalı...



Maçın olayı



Muslera’ya bugüne yağdırılan övgünün haddi hesabı yok. Galatasaray Alanya’dan 3 puanla döndü ise bunun yeşil çimlerdeki en önemli mimarı yine Uruguaylı eldiven oldu. Galatasaray’da ondan daha faydalı kimse yoktu.



Kısa mesaj



Sezon bitti herkes Belhanda ve Feghouli’nin belli bir standardın üstünde oynamasını bekliyor. Pek de mutlu mesut dolaşıyorlar. Sorumluluk almıyorlarsa, oturmalılar.