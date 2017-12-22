Rakibi boğuyor

Gazetemizin Beşiktaş editörü Gökmen Özcan, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern'i değerlendirdi. Kara Kartal’da önceki akşam gözler, Almanya Kupası’nda 3. tur maçında Bayern Münih’in Borussia Dortmund’u ağırladığı mücadeledeydi... Allianz Arena’da 75 bin taraftarın önünde oynanan karşılaşmaya hakem Sascha Stegemann’ın ilk düdüğünün ardından fırtına gibi başlayan Jupp Heynckes’in öğrencileri, rakibi pasa boğdu. İlk yarının başında direkten dönen 2 pozisyonun ardından Kırmızı-Beyazlılar, Jerome Boateng’le öne geçti.



Bu golün ardından da baskıya devam eden ev sahibi ekip, 40. dakikada Thomas Müller’le farkı 2’ye çıkardı. Mücadelenin ilk yarısı bittiğinde Bayern, yaklaşık 250 pas yapıp yüzde 70’lik topla oynama yüzdesi tutturdu. Rakibi oyunun ilk bölümünde adeta kendi ceza alanının önüne hapseden Bayern Münih’in yıldızları, yoğun pas trafiğiyle rakibi yorup savunma arkasına gönderilen toplar ve savunmadaki boşlukları kullanarak gol bulmaya çalıştı.



Deneyim farkı kendini gösterdi



Mücadelenin ikinci yarısında Franck Ribery ve James Rodriguez’in yerlerini; Kingsley Coman ile Corentin Tolisso’ya bırakmasının ardından deneyim kaybı yaşayan Bayern, farklı skorun da verdiği rehavetle rakibin topu kullanmasına izin verdi. Andriy Yarmolenko, 77’de farkı 1’e indirirken son dakikalara doğru Borussia Dortmund, 2 kez girdiği pozisyonlardan sonuç alamadı ve Bayern, tur biletini kaptı.



Savunma kurgusu bozulmamalı



Devler Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih’in 20 Şubat’ta Beşiktaş’ı Alliaz Arena’da ağırlayacağı mücadelede Siyah-Beyazlılar, taraftarları olmaması sebebiyle yoğun bir taraftar baskısıyla sahaya çıkacak. Pep Guardiola’nın takıma başarıyla empoze ettiği tiki-taka pas sistemini daha da geliştiren Jupp Heynckes’in ekibi karşısında Beşiktaş’ın oyun boyunca savunma kurgusunu bozmaması gerekiyor. Şenol Güneş’in, Lewandowski’ye ek olarak; 34 yaşına rağmen formunun zirvesinde bulunan Ribery ve takımın muazzam yeteneği Müller’in savunma arkasına yaptığı koşuları da etkisiz kılmasından başka şansı yok. Beşiktaş’ın tur ümidini Vodafone Park’a taşıması içinilk maçta gol atması şart...