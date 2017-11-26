Anadolu değil Avrupa kartalı!

Gazetemizin Beşiktaş editörü Gökmen Özcan, 0-0 biten Yeni Malatyaspor-Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi. Süper Lig’de son 2 sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyen Siyah-Beyazlılar, bu dönemde bambaşka bir görüntü sergiliyor. Devler Ligi’nde yüksekten uçan Kara Kartal, bu başarıyı kendi liginde dün de devam ettiremedi. Yeni Malatyaspor karşısına Tosic’in cezalı, Pepe’nin de maç öncesi sakatlığı sebebiyle 2 önemli savunmacısından yoksun çıkan Beşiktaş, karşılaşma boyunca oyunu geriden kuracak futbolcu eksikliğini hissetti. Yeni Malatyaspor’un oyun boyunca kapalı bir futbol sergilemesi sebebiyle Atiba ve Tolgay, topu orta alandan Talisca’yla bir türlü buluşturamadı. Quaresma ve Babel de fark yaratamayınca Cenk Tosun, istediği pasları alamadı ve Beşiktaş’ın hücum hattında adeta eli kolu bağlandı. Güneş’in ikinci yarıda yaptığı; Negredo, Oğuzhan ve Fatih Aksoy hamleleri, skor anlamında bir etki yapmadı. Takım, duran toplardan da yakaladığı pozisyonlardan sonuç alamayınca 1 puana razı oldu.



Kanatlar çöktü!



Ricardo Quaresma, bireysel oyunuyla takıma yine faydalı olmadı ve karşılığını 58. dakikada kenara alınarak gördü. Q7’nin gerisinde görev yapan Gökhan Gönül’ün de ceza alanına servis yapamaması sonrasında sağ taraf adeta çöktü! Sol bölgede görev yapan Babel, Talisca’dan beklediği desteği alamadı ve Siyah-Beyazlılar belki de bu sezon ilk kez bir maçta iki kanattan da yararlanamadı.



Şampiyonlar Ligi müziği lazım!



Beşiktaşlı futbolcular tarafından her ne kadar tersi söylense de takım, lig ve Avrupa’da bambaşka... Bunu dünkü karşılaşmada bir kez daha gördük... Yıldızlar, Şampiyonlar Ligi müziğini duyunca bir başka oynuyor... Lig karşılaşmaları öncesinde soyunma odasında futbolculara Şampiyonlar Ligi seremoni müziğinin dinletilmesi belki kısa vaadede yarar sağlayabilir!