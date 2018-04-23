Umur varsa Aslan da var

Gazetemiz yazarlarından Gökhan German, Galatasaray Odeabank - Beşiktaş Sompo Japan maçını değerlendirdi... Arka arkaya üç yenilgi alıp Play-Off potasının uzağında kalan Galatasaray Odeabank, derbide Beşiktaş Sompo Japan’ı devirdi, Sakarya’nın da mağlup olmasıyla az olan şansını son 4 haftaya taşıdı.



Hafta başlamadan, Galatasaray Odeabank ile Play-Off sınırında olan takımlar arasında 3 galibiyet fark vardı. Bitime de sadece 5 hafta kalmıştı. Cim Bom’un matematiksel olarak şansı vardı ama düşme potasında yer alan Giresun ve Uşak’ı bile yenemiyorlardı. Oktay Mahmudi göreve geldikten sonra bazı şeyleri değiştirmeye çalıştı ama takımın kimyası o kadar kötüydü ki, elden de çok şey gelmiyordu.



Hak eden kazandı



Nitekim, Beşiktaş derbisine öyle bir başladılar ki, takım sanki zirveye oynayan bir ekip görüntüsündeydi. Savunma stratejisi, hücumdaki verimlilik, pas trafiği, en önemlisi enerjisi çok yüksek bir ekip vardı sahada. Fark da bir anda 20 olmuştu. Ama Galatasaray böyle bir maçı bile kazanmayı beceremiyordu neredeyse. İkinci yarıda, özellikle hücumda yapılan tüm iyi işler unutuldu. Beşiktaş da bireysel çabalarla da olsa farkı eritmeyi başarmıştı. Ama sonunda, hak eden taraf kazandı. Hendrix gibi bir tecrübe, dünkü derbise fark yarattı. 22 sayı ve 11 ribaunt, en önemlisi kritik anlarda yaptığı büyük katkı, Galatasaray’ı son 4 hafta oyunun içinde tuttu.



Matematiksel şansı sürüyor



Haftaya Sakarya deplasmanı var. Cim Bom, 3 sayıyla kazanırsa galibiyet farkını 1’e indirecek, ikili averajı da eline geçirecek. Matematik olarak şans var belki ama, hem oynanan basketbol, hem de Banvit deplasmanı ile Anadolu Efes maçlarını gözönüne aldığımızda, Galatasaray’ın Play-Off ihtimali yüksek görünmüyor.