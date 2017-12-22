Oyun kurucu farkı

Gazetemizin yazarlarından Gökhan German, Maccabi FOX-Fenerbahçe Doğuş mücadelesini değerlendirdi. İki maçlı haftalarda iki maç kazanan takım çok nadir görülüyor. Fenerbahçe Doğuş zaten hiç kazanamamış. Deplasman da Maccabi olunca, Kanarya’nın işi daha zorlaştı. Hele ki Ahmet’in yokluğunda Thompson da 1 dakika 18 saniyede üç faul alıp oyun dışı kalınca, geniş rotasyona sahip evsahibi, taraftar desteği ve ekstra motivasyonla galibiyete ulaştı. Fenerbahçe oyun kurucularından destek alamadığında kazanamıyor da. Maccabi, açık saha basketbolunu seven, Norris Cole ve Pierre Jackson’a endeksli bir takım.



Wanamaker- Sloukas hiçbirşey oynamadı, Cole-Jackson ikilisi 39 sayı ve 9 asistle oynadı. Fenerbahçe’nin enerjisi de düşüktü. Sakatlıktan kurtulan Kaliniç’in tekrar sakatlanması, Thompson ve Ahmet’in yokluğunda Vesely-Melli ikilisine çok yük bindirdi. Kanarya kötü oynamasına rağmen 15 sayıdan geri gelip oyuna ortak oldu ama, gerisini getirecek gücü kalmamıştı.



Tek olumlu yan; Dixon...



Maccabi daha iyi savunma yaptı, tam 7 blok yaptı. Daha çok istedi ve kazandı. Gecenin Fenerbahçe açısından tek olumlu yanı, kazanılan son şampiyonluk ve oynanan finalde önemli payı olan Bobby Dixon’un kendine geliyor olmasıydı. 12 sayı ve 5 asistle oynadı Bobby. Fizik olarak, biraz daha gelişirse eski günlerine dönecektir. Bir ay önce Thompson’dan umudu kestiğimi söylemiştim. Fenerbahçe Ülker de bütün yaz çalışıp son anda Thompson’da karar vermesinin hata olduğunun farkında. Yenisini arıyorlar ama bu saatte üst düzey ve verimli olacak bir uzun bulmak zor. Umarız şans onların yanında olur.