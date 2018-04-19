Öğrenilmiş çaresizlik

Gazetemizin yazarlarından Gökhan German, Fenerbahçe Doğuş-Baskonia mücadelesini değerlendirdi. Play-Off’ta Fenerbahçe’ye karşı oynamak kimsenin istemediği bir şey olsa gerek. Şu ana kadar oynadığı 9 Play-Off maçını da kazanan Fenerbahçe, Baskonia karşısında seriyi 10 maça çıkardı, üst üste 4. kez Final-Four’a yolunda ilk adımı attı. Özellikle ilk yarı, Fenerbahçe’nin bir rakibinin daha ne kadar çaresiz kaldığını olduğunu gözlemledik. Gerek kenar yönetim, gerekse oyuncuların beden dili, ‘yapacak bir şey’ yok gibiydi. “Öğrenilmiş çaresizlik” halindeydiler resmen. Fenerbahçe tam 4 kez 24 saniye yaptırdı Baskonia’ya... Öyle bir savunma performansı sergilediler ki, karşılarında NBA takımı olsa, çözüm bulmakta çok zorlanırdı. Çok agresiftiler, birebirde geçilmediler, pas kanallarını kapattılar, kâbus gibi çöktüler Baskonia’nın üzerine. Takımın en çok top kullanan adamı Wanamaker, bu kez şutları yüksek yüzdeyle attı. Vesely, ‘turbo motor’ takmış gibiydi. Havalarda uçtu yine, pek yere inmedi. Hal böyle olunca, daha ilk yarıda fark 22 sayıya çıktı.



Gecenin sorusu



Bundan sonra ne olur? Fenerbahçe, 3 maçta da rakibini çok düşük yüzdede tuttu. Onlara ritm vermediler. Baskonia’nın seriyi değiştirebilmesi için, bildiği tüm şeyleri değiştirmesi gerekecek.



Maçın starı



İlk yarı 8, toplamda 11 asist yapan Kostas Sloukas, 10 da sayı atıp ‘double-double’ yaptı, geceye damgasını vurdu.



Maçın olayı



İkinci yarıda Fenerbahçe farkın getirdiği rahatlığa kapıldı, Baskonia çok ekstra şeyler yapmamasına rağmen oyuna ortak olur gibi oldu. Ama bunları yapması için bu takıma gelen Wanamaker, soğukkanlılıkla çok kritik iki üçlük atıp, İspanyollar’ın hevesini kırdı.



Kısa mesaj



Fenerbahçe, nasıl kazanacağını çok iyi biliyor. Bu yıl 3 maçta da Baskonia’yı üçlükte yüzde 30’un altında tuttu, ‘benim savunmamı kolay kolay geçemezsin’ dedi.