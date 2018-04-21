Fener tarih yazıyor

Gazetemiz yazarlarından Gökhan German, Fenerbahçe Doğuş - Baskonia arasındaki Play-Off serisi ikinci maçını değerlendirdi... Fenerbahçe Doğuş, bir Final-Four’a da yüzde 90 yaklaştı. İstatistikler de bunu söylüyor zaten. 2-0’dan seri almak, hele ki Fenerbahçe’ye karşı kimsenin harcı değil.



Yıllardır Final-Four oynamayı özlemle bekliyor, bütün sezonu belki de boş umutlarla geçiriyorduk. Obradoviç ve Fenerbahçe, bu işi de sıradalanlaştırdı bizler için!



Şaka bir yana, üst üste 11 Play-Off maçı kazanıp, (büyük olasılıkla 12 olacak) adını Euroleague tarihine altın harflerle yazdırdı.



Fenerbahçe bu sezon Baskonia’yı 3 kez yenerken, 3 maç da benzer şekilde gelişmişti. Dün ise Baskonia zor üçlükleri sokunca, tahmin edilenden daha fazla süre oyunun içinde kaldı.



Wanamaker’dan kritik şutlar!



İlk üç maç yüzde 20’lerde üçlük atan Bask ekibi dün yüzde 40’ı buldu. Ama bu Fenerbahçe, pota altını çok fazla domine etti. Bütün Baskonia uzunları erkenden faul problemine girdi. 30’a 19’luk ribaunt üstünlüğü sağladı Kanarya.



Obradoviç, bütün bir sezon Wanamaker’ı itti durdu. Ona güvendi, ‘takımın lideri sen olacaksın’ dedi. Wanamaker da ısrarla, bu rolü kendine yakıştıramadı bir türlü. Ama Play-Off zamanı, Fenerbahçe için herşey çok güzel oluyor. Dün, ilk maçta olduğu gibi Baskonia’nın sıkıştırdığı anlarda Wanamaker normal sezonda sokamadığı o kritik şutları soktu.



Kaliniç, geçen yılki Play-Off’tan esintiler sundu. Dakika alan tüm oyuncular skora katkı verdi.



Şimdi seri Baskonia’ya taşınıyor. Obradoviç daha önce hiçbir takımı 4 kez üst üste Final-Four’a taşıyamamıştı. Onun için de bir ilk olacak. Tebrikler Fenerbahçe...