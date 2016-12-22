Gerçek Spor Sitesi

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Gökhan German

Gökhan German

Yazara ait toplam 0 yazı bulundu. gokhan.german@fanatik.com.tr
Fener’e, Daçka darbesi

Gazetemizin yazarı Gökhan German, Fenerbahçe-Darüşşafaka maçını değerlendirdi.

22 Aralık 2016, Perşembe Yorum Yaz
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İki takımın birbirini çok iyi tanıdığı, rakip silahlara fazlasıyla önlem aldığı bir maç izledik Ülker Arena’da. Basketbol kalitesi çok yüksek değildi belki ama çekişme ve heyecan vardı.
Çıkan gerginlik sonrası da oyun iyice soğudu.

İyi savunmalar nedeniyle hücumlar işlemeyince bireysellik ön plana çıkacaktı. Burada da avantaj Darüşşafaka’ya geçti. Darüşşafaka’nın hücum stratejisi daha çok birebirlere dayanıyor. Zaten ligin en az asist yapan takımı. Fenerbahçe ise daha çok düzen üzerinden sayı bulmaya alışık bir takım. Düzenler işlemeyince potayı görmekte çok zorlandılar.
Darüşşafaka cephesinde ise Wilbekin, adeta maçı tek başına kazandı. Aslında iyi de savunuldu ama el üstü uzak üçlükler, potaya gidip attığı çok zor turnikelerle farkı yarattı. 71 sayının 22’sini attı Amerikalı oyun kurucu.

Basketbolda bireysel performansların da gerektiği günler oluyor bazen.

Fenerbahçe’de bu tip bir oyuncu çıkmayınca, adeta savaş halinde geçen maçtan zaferle ayrılan taraf Darüşşafaka oldu.
Zorlu fikstürde dünkü sonuç Fenerbahçe’yi ağır yaraladı. Panathinaikos’tan sonra dünkü yenilgi ve bekleyen CSKA ve Olympiakos deplasmanları. Olası bir galibiyet, Fenerbahçe’yi ikinci yarıda fikstür avantajı da düşünüldüğünde biraz olsun rahatlatacaktı. Darüşşafaka, şok yenilgiler sonrası Real Madrid’den sonra Fenerbahçe’yi de yenerek önüne daha güvenle bakacak artık. Vesely’nin pozisyonunu net göremedim. Ama sürekli bu tip gereksiz işlerin içine giriyor. Dün de en kritik anda takımını yalnız bıraktı. Hiç de kabul edilecek bir davranış değildi.

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Fener’e, Daçka darbesi