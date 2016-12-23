Efes, Aslan'ı çarptı! Salı günü kötü yenilgiler alan iki takım Euroleague derbisinde karşı karşıya geldi. Bir çok eksiği bulunan Galatasaray, bir ara 11 sayı öne geçti ama Efes, ikinci yarıda yeni transferi Paul’ün etkili oyunuyla geriden gelip kazanmayı bildi.

Micov ve Daye’den de yoksun olarak oynayan Galatasaray Odeabank, iç sahadaki 4 maçlık galibiyet serisini sürdürmek, Zalgiris karşısında beklenmedik bir yenilgi alan Anadolu Efes de, bu durumu telafi etmek için çıkmıştı sahaya. Efes, Zalgiris Kaunas maçından farklı başlamadı oyuna. Hiç konsantre değillerdi, hiç istekli değillerdi.



Galatasaray ise tam tersine son derece agresif başladı. Oyunun başında ikili oyunlarda Tyus’ı pota altında çok iyi kullandılar. Ardından geri koşmayı ‘zul’ gören Efes’e karşı geçiş hücumları ve fastbreak’lerden buldukları sayılarla farkı 11 sayıya kadar çıkardılar: 38-27. Kazan maçında ortalarda görünmeyen Schilb takımı sırtlıyordu. Ama Galatasaray, devre sonunda basit hatalar yapınca skor Efes için makul bir seviyeye geldi: 44-38.



İkinci yarıda ise Brandon Paul bir karar verdi. İlk kez Euroleague oynayan Amerikalı, 19 sayı atarken, savunmada takımını ateşleyen isim oldu. 5 top çaldı, uyuyan takım arkadaşlarını da uyandırdı. Ona Granger ve Derric Brown da eşlik edince, oyunun gidişatı tamamen değişti. Zaten dar bir rotasyonla oynayan Galatasaray’da yorgunluk başgösterirken, girmeyen üçlükler inançlarının da kaybolmasına neden oldu. Cim Bom, kullandığı ilk 17 üçlüğün tam 16’sını kaçırdı. Geri dönmek için yine de efor sarfettiler ama felaket üç sayı yüzdesi buna engel oldu. Bir önceki Türk derbisinde olduğu gibi hakemlerin kötü kararlar verdiklerini söyleyebiliriz. Ama skora da etki etmediler.



Gökhan German