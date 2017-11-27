Çifte kazanç

Gazetemizin yazarlarından Gökhan German, A Milli Basketbol Takımımızın, 2019 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki Ukrayna maçını değerlendirdi. İlk defa milli olan genç oyuncuların katkısıyla kazanmak daha da güzel. Milli takım dün önemli bir iş yaptı Kiev’de... Sıkıcı bir maçtı belki, özellikle ilk yarı iki takım da son derece kötü hücum etti ama, kilidi Tolga Geçim açtı. Ufuk Sarıca’dan aldığı şansı çok iyi kullandı genç yıldız. Kullandığı ilk 6 şutun 5’inde isabet buldu, iki kritik asist yaptı, 2 de top çaldı hücumdaki bütün sorunları bir anda çözdü. İlk maçın yıldızı Melih’in 9’da 1’le şut attığı gecede, Tolga’nın açtığı kapıdan Barış Ermiş devam etti. Yıllardır A Milli Takım’a çağrılmayan tecrübeli oyun kurucu, son iki dakikada attığı zor basketlerle, Ukrayna’nın kalan umutlarını da bitirdi. Barış gibi, Sertaç da iki maçı da istikrarlı oynayan isim oldu. Sertaç geç olgunlaştı ama her geçen gün gelişiyor. Stres dozu yüksek bir deplasmanda 7’de 5 isabetle 14 sayı üretti. Metin, Metecan, Furkan Aldemir, Doğuş ve Göksenin de önemli katkılar yaptı.



Takvim sorunu bize yarayacak!



Takvim sorunu belki de en çok bize yarayacak. Dünya Kupası Elemeleri’ni mecburiyetten genç oyuncularla oynuyoruz. Ama bu gençler iki maçta da yüzümüzü güldürdü. Çok konsantre, kendilerinden emin ve özgüvenliler. Hem maçları, hem de gençleri kazanıyoruz. Belki de FIBA’ya teşekkür etmememiz gerekecek. Ufuk Sarıca, iki maçı da çok iyi yönetti. Düne kadar sahaya kiminle çıkacağını bile bilmiyordu. İki üç günlük hazırlık dönemi sonrası, bütün oyunculardan maksimum verimi almayı başardı.