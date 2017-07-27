Tarih yazdık! Yazarımız Erman Özgür, Başakşehir'in deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-3 sonuçlandırdığı maçı kaleme aldı.

Şu bir gerçek ki dna’sında Avrupa tecrübesi olan bir takıma karşı ancak bu kadar kötü başlanabilirdi maça. Özellikle kendi sahasında topla oynarken yapılan hatalar az buçuk baskı yapan Brugge takımına beklendiğinden kolay 2 gol getirdi. İlk golde Bonaventure Dennis’in becerisi kadar savunmanın,ikinci golde Denswil’in vuruş ustalığı kadar kaleci Volkan Babacan’ın hatası vardı. Açıkçası Volkan bu golü ligin 5. haftası oynanırken yemez. 15 dakikada 2-0’ı yakalayınca pres yapmaktan vazgeçen Brugge’e karşı topa daha çok hakim olduk.



Elia ve Visca ile iyi pozisyonlar yakaladık ama olmadı. Olmayışının bir diğer sebebi ise Visca, Mossoro gibi oyuncuların güçsüz görüntüsüydü. Ancak ikinci yarı Visca değilse de Mossoro bu görüntüsünden sıyrıldı.



Usta işi...



Önce haddinden fazla geri yaslanan Brugge’e Mossoro ile cezayı kesip, şoku atlatamayan Belçikalılar’a Elia’nın sakin kalarak attığı usta işi golle ölümcül vuruşu yaptık. Yani geçtiğimiz sezonun derbi performanslarıyla takdir toplayan Başakşehir’i geri dönmüştü. Ve o Başakşehir’i durdurmanın ne kadar zor olduğunu biz bilsek de belli ki Brugge’ün bu konuda bir bilgisi yoktu. Bu bilgiyi Mossoro’nun attığı 3. golle daha ilk maçtan tarih yazarak vermiş olduk.



En iyiler...



Tam daha ilk maçtan işi çözdük demişken Volkan Babacan yine hatalı bir golle Denswil’in skoru eşitlemesine izin verdi. Yinede avantajı cebine koyan Başakşehir psikolojik olarakta rövanş için avantaj yakaladı. Maçın öne çıkanları ise yeni transfer Elia, ikinci yarıdaki resitali ile Mossoro, gösterişsiz ama faydalı oynayan Mahmut ve sakatlanana kadar sahanın en iyilerinden olan Emre Belözoğlu oldu.