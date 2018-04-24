Takibe devam

Gazetemizin yazarlarından Erman Özgür, Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesini değerlendirdi. Fenerbahçe oyunu dar alana çekip kalabalık savunma yapma çabasındaki Antalyaspor’a karşı formda forvetleri Giuliano’nun asisti, Aatif ve Soldado’nun golleri ile ilk 20 dakikada diş geçirmeyi başardı. Genel anlamda fiziksel olarak güçlü ve savunma disiplini yüksek bir takım olmalarına karşı sezon başından beri bir türlü minimuma inmeyen bireysel hata sıkıntısı Skrtel ile yine yakalarına yapıştı. Daha fazla oyuncu ile öne çıkan Antalyaspor Skertel’in ağır kalmasından faydalanarak Doukara ile golü bularak Fenerbahçe’nin rahatını kaçırdı.



Süper yedek...



2. yarıya Fenerbahçe yine maç başında olduğu gibi yüksek konsantrasyonla başladı. Gün geçtikçe daha uyumlu ve işler bir hale gelen Soldado-Aatif-Giuliano uyumuna Dirar’ın yaptığı katkı ile 3. golü bulup hem Antalyaspor’un direncini düşürdüler hem de Dirar ve Soldado’yu dinlendirme fırsatını yakaladılar. Ve işin sonunda süper yedek Valbuena ile skoru belirleyip şampiyonluk yolunda yakın takibe devam ettiler.



Gecenin sorusu



Bu seri sezon sonuna kadar devam eder mi? Kalan süreçte Fenerbahçe’nin en ciddi rakibi bu hafta oynayacağı Kasımpaşa. Kayıpsız geçebilirse sezon sonuna kadar maç kaybetmeme ihtimali çok yüksek.



Maçın starı



Giuliano, Fenerbahçe’nin oyun anlayışına uygunluğu, kazanma arzusu, yaptığı asist ve attığı golle maçın yıldızı olurken yeri şu an için doldurulması en zor oyuncu olduğunu da gösterdi.



Maçın olayı



Bireysel hata yapma konusunda istikrarını bozmayan Fenerbahçe’de Skrtel bu zaafın son kahramanı oldu.



Kısa mesaj



Yaşar Kemal Uğurlu ve ekibi iptal ettikleri gol, kaçırdıkları ofsaytlar ve vermedikleri penaltı ile başarısız bir akşam geçirdiler.