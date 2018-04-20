Sinir harbi

Gazetemizin yazarlarından Erman Özgür, Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde tatil edilen derbiyi ve çıkan olayları değerlendirdi. Fenerbahçe’nin topu Beşiktaş’a bilinçli olarak bıraktığı ilk 30 dakika rutin tempoda geçerken ilk maçta olduğu gibi dengeleri değiştiren yine bireysel bir agresiflik oldu. 30. dakikada Adriano’nun basit hatası ve Pepe’nin tekmesi, kazanmak zorunda olan Beşiktaş’ın işini daha da zorlaştırırken, Fenerbahçe topa sahip olduğu anlarda rakibine göre daha fazla boş alan buldu. Ancak bu dakikalarda ortaya çıkan cılız pozisyonlar Aatif’ın kötü tercihlerine kurban gitti. 2. yarıya iki teknik direktör de yeni senaryoya uygun değişikliklerle girdiler. Şenol hocadan Jeremain Lens ve Domagoj Vida bir tarafta, Mathieu Valbuena diğer tarafta oyuna girdiler. Ancak hocaların oyunun değişmesi için yaptığı bu hamlelere rağmen değişen tek şey maçın sinir harbine dönüşü oldu.



Gecenin sorusu



Takımlar lig yarışında bu maçtan nasıl etkilenir? Açıkçası ne Fenerbahçe ne de Beşiktaş hırpalanmadıkları 60 dakikalık oyundan sonra lig maçlarına beklenenden daha yüksek enerjili çıkacaklardır.



Maçın starı



Oynanabildiği dönem içerisinde maçın yıldızıdır diyebileceğimiz performansa sahip bir oyuncu öne çıkmadı.



Maçın olayı



Fenerbahçe taraftarının (aklı selim olanları bir kenara ayırarak söylüyorum) her şey takımı adına iyi giderken gösterdikleri gereksiz tepkiler ile hem kendileri adına hem de tüm futbolseverlere geceyi zehir etmeleri...



Kısa mesaj



Passolig, bu olayların yaşanmaması için çıkartıldı. Şimdi gereken yapılmalı, bu olaya imza atan holiganlar tek tek tespit edilerek bir daha hiçbir spor müsabakasının yanına bile yaklaştırılmamalı.