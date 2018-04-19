Kenara taşırsa etkili olur

Yazarımız Erman Özgür, derbi öncesinde Beşiktaş’ı yorumladı. Eğer aklınıza son dönemlerdeki gibi ismi büyük ancak oyun kalitesi düşük derbiler geliyorsa bu kuşkuları kafanızdan atın. Çünkü Beşiktaş’ın kazanma zorunluluğu ile sahaya çıkacak olması maç başlangıcında 2 takımında sevdiği oyun tarzlarıyla oyuna başlayacak olması demek. Sadece hangi takımın oyununu diğerine kabul ettireceği ve maça iyi başlayacağı soru işareti. Ancak topla oynamayı seven Beşiktaş takımı özellikle oyunu ne kadar çabuk kenarlara taşıyıp formda Babel ya da derbilerin kilit oyuncusu Quaresma ile oynarsa o kadar etkili olur.



Talisca çare olmadı



Fenerbahçe’nin en güçlü bölgesi orta sahanın ortasından gitme çabası ise Topal-Josef ikilisinden duvara çarpmış gibi dönecektir. Bir diğer ayrıntı ise gol atma mecburiyetinin olduğu bir maçta santrforu kötü oynarsa Şenol Güneş’in ne yapacağı? Sakatlıktan dönen Vagner Love ya da daha önce o pozisyona çekilen Talisca Beşiktaş’a çare olmadı. Ama kulübeye bakınca son maçta Oğuzhan, Tolgay gibi özel yeteneklerde bu büyük maçları büyük oynayabilirler.



Kısa Mesaj:



Fenerbahçe son 5 lig maçında sadece 1 gol yedi. Beşiktaş’a karşı 2-2 ile avantajlı görünüyorlar. Fakat Beşiktaş’ı 0-0’da tutmak için sıfır hata ile oynamak zorundalar.



Ön plana kim çıkar?



Josef’in derbiye damga vurma ihtimali çok yüksek. Geldiği günden bu yana derbileri bir başka oynuyor. Sambacı’nın Beşiktaş’ın merkezine yapacağı baskı ve yüksek top savunmasına katkısı maçın anahtarı olur.