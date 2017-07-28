Kahramanlar Alper ve Valbuena Gazetemiz ayzarlarından Erman Özgür, Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyetini değerlendirdi.

Kendi sahasında maç kazanmakta zorlanan Sturm Graz’ın neden zorlandığı maç başlar başlamaz çıktı ortaya. Topun arkasına gelen ancak agresif olmayan ve rakibinin topla oynamasına müsaade eden Graz’a daha ilk yarı gücünü gösterdi Fenerbahçe. Josef’in tek ön libero oynadığı zaman daha başarılı olduğu, Valbuena’nın rakip sahada topu kolay kaybetmemesi ve organizatörlüğü, Alper’in bire birde adam eksiltme özelliğiyle maçı çevirdiği bir ilk yarı izledik.



Graz baskı yapamadı



Şener’in pozisyon hatasıyla başlayan atakta yediğimiz gole rağmen oyun disiplininden kopmadan oynayan Fenerbahçe, önce Alper’in bireysel çabasıyla beraberliği sonra Valbuena’nın kornerinde Neustadter’le galibiyeti yakaladı. Oyun kalitesinin arttığı ikinci devrede Dirar, Ozan Tufan ve Şener, Valbuena ve Alper’e eşlik etmeye başlayınca Graz geride olmasına rağmen Fenerbahçe’ye baskı dahi yapamadı. Bu yaptıklarımızla pozisyonları yakalayan taraf da biz olduk.



Kocaman’ın Fenerbahçe’si



Yakalanan skor İstanbul’daki maç öncesinde avantaj ancak daha da önemlisi Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’sinin verdiği sinyaller... Bu sinyaller ise bu takımın artık daha etkili hücum edebildiği, Valbuena’nın yapılan en iyi transfer olduğu, Josef ya da Topal’dan birinin oynamasının takımın öne gitmesini kolaylaştırdığı gibi ayrıntılar ön plana çıktı. Son olarak maçın yıldızı konusunda birini diğerinden ayırmak yanlış olacağı için Alper ve Valbuena’nın haklarını teslim ederek maçın bir değil, iki kahramanı olduğunu söylemek şart. Son olarak da genç Ahmet Han’ın iyi niyetli mücadelesi ve Aykut hocanın genç oyuncuya verdiği şans, uzun zamandır genç oyuncuya hasret kaldığımız bir dönemde takdiri fazlasıyla haketti.