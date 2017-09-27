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YAZARLAR

Grubun favorisi Beşiktaş

27.09.2017

Gazetemizin yazarlarından Erman Özgür, Beşiktaş-Leipzig maçını değerlendirdi.

İlk 20 dakikada topla oynarken dar alanda becerikli oyuncularımız devredeydi. Genç, enerjik ancak bir o kadar tecrübesiz Leipzig’e karşı kalitemizi iyi pas trafiği ile hissettirirken, Cenk Tosun’un asistinde Babel’in golü ile ilk bölümde istediğimizi almıştık. Topu rakibe bıraktığımız sonraki 20 dakikada ise iyi pozisyon aldık. Özellikle savunma hattımızın tecrübesi, doğru pozisyon alması ve müdahalelerdeki dikkati sayesinde rakibe gol şansı da vermedik.

Kusursuz bir 45 dakika

Yani hem topa hakim olunca hem de top rakibe geçtiğinde bir takım ne yapmalı, Beşiktaş’ı izleyen herkes öğrendi. Bir de devre sonunda Quaresma, Talisca’ya golü attırınca kusursuz bir 45 dakika izlemiş olduk. 2. yarıya yine ateşi yüksek başlayan Leipzig de Bruma’nın da oyuna girmesiyle hem topa hakim oldu hem de ceza sahamızın önüne kolay geldiler. Önce Fabri’nin prformansına sonra futbol şansına sahip olduğumuz gerçekti.

Tecrübesizlik avantaj oldu

Bir gerçek de tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi arenasında deplasman maçına çıkan Leipzig’in tecrübesizliğinin bitiricilik konusunda çok başarılı bir forveti olmaması ile birlikte bizim şansımız oluşuydu. Sonuçta 2 gün önce derbi oynamış Beşiktaş bir Şampiyonlar Ligi maçını Babel, Quaresma, Caner ve özellikle de Tosiç’in ön plana çıktığı maçta kazanması ile gruptan çıkma konusunda takımımızı favori haline getirmiş oldu.

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