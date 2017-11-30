Derbinin favorisi Beşiktaş
Yazarımız Erman özgür, dev maC öncesinde 2 takımı da analiz etti ve ekledi: Şampiyonlar Ligi’nde işi bitirmiş olması; sakat oyuncusunun olmaması Şenol Güneş’in ilk kez bir derbiye bu kadar güçlü çıkması demek. Maça taraftarının gücünü arkasına alarak başlayacak, daha fazla ihtiyacı olan, daha yüksek konsantrasyonla ve tam kadro çıkacak Beşiktaş favori.
Beşiktaş için Vodafone Park açıldığından beri eksik olan tek ayrıntı derbi galibiyeti. Futbol adına çok iyi işler yapmasına rağmen Avrupa Kupası maçlarının trafiği, Beşiktaş için derbi maçlarını eksik konsantrasyon ya da yorgunluklar yüzünden genelde olduğundan daha zor bir hale getirdi. Ancak bu kez durum farklı. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde işi bitirmiş olması, milli takım arası ya da hafta arasında as kadrosundan oyuncuların kupada forma giymemesi ve sakatlık, cezalı oyuncusu olmaması Şenol Güneş’in ilk kez bir derbiye bu kadar güçlü çıkması demek.
Taraftar etki yaratır
Beşiktaş taraftarı, Süper Lig’in belkide en büyük itici gücü. Geçtiğimiz yılın derbilerine şöyle bir göz atınca ligde Galatasaray, Başakşehir, Avrupa’da Benfica gibi önemli maçlardaki geri dönüşler taraftar etkisi üzerinden okunabilir. Galatasaray’ın bu yılki derbi performanslarının olumsuzluğu ve Beşiktaş’a göre daha yeni kurulmuş bir takım olması taraftarın etkisini bir kat daha artırabilir. Tabi bir de madalyonun diğer yüzü var. Puan olarak rahat olan Galatasaray’ın erken bulacağı bir gol ya da topu ayağında tutabilme becerisi taraftarla beraber Beşiktaş için de yüksek stres ve tedirginlik demek. Yani en büyük avantajınız bir an da dezavantajınız da olabilir.
Tudor’un kadrosu belirsiz
Tudor demişken maç öncesinde Şenol Güneş’in ilk 11’i daha net gözükürken, Tudor’un ne yapacağı belli değil. Oyuncu seçimi kadar hangi dizilişle oynayacağı, 11 seçimi ve maç kötü biterse kaderinin ne olacağının belli olmaması Tudor’u Beşiktaş deplasmanında 6 puanlık farka rağmen tedirgin ve hataya daha müsait taraf haline getirebilir.
Cim Bom’un zaafı sol kanadı
Beşiktaş’ın kazanmak için yapması gereken ilk şey, bu yıl çok beceremediği Şampiyonlar Ligi konsantrasyonunda bir maça çıkmak. Zaten bu konsantrasyon topa hakim olduğu kadar dikine ve çabuk oynama özelliğini de ortaya çıkaracaktır. İkinci olarak ise düne kadar en fazla yaptığı iş olan Quaresma üzerinden oynanan oyunu belki de 1 hatta 2 seviye yukarı çekmesi. Galatasaray’ın ister 3’lü, ister 4’lü oynasın en zaaflı bölgesi sol kanadı. Yani Beşiktaş set hücumunu ya da bir başka deyişle kalabalık savunmaya karşı hücumu en sağlıklı şekilde Quaresma üzerinden yapabilir.
Kilit adam Talisca
Maçın, daha doğrusu her derbinin kilit oyuncuları vardır. Ve bu oyuncular dengede giden maçı bireysel yetenekleriyle takımlarının lehine çevirirler. Bu konuda da Beşiktaş biraz daha önde. Örneğin sezonun en değerli oyuncusu olmaya aday Cenk Tosun, Quaresma ve oyunun içinde zaman zaman kaybolsa da şut özelliği ile öne çıkabilecek Talisca maçın anahtarı olabilirler. Galatasaray’da ise beklentileri özellikle sert maçlarda karşılayamayan Belhanda’ya rağmen yarım pozisyondan bile gol çıkarabilecek Gomis, çabukluğuyla çok oyuncuyla hücum eden Beşiktaş’ın bırakacağı boş alanları kullanabilecek Rodrigues bu maçta Tudor’un en önemli kozları olurlar.
Güneş kulübeyi iyi kullanmalı
Son olarak Şenol Güneş’in kulübeyi iyi kullanması şart. Bu güne kadar Lens ve özellikle Negredo’yu yeterli derecede kullanamayan Şenol hoca için rakip ne kadar zayıf olursa olsun Türkiye Kupası’nda bu iki futbolcunun oynama iştahı, bir mesaj demek. Sonuçta maça taraftarının gücünü arkasına alarak başlayacak, daha fazla ihtiyacı olan, daha yüksek konsantrasyonla ve tam kadro çıkacak Beşiktaş maçın favorisi.
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