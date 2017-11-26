Derbi öncesi stres azaldı

Gazetemizin yazarı Erman Özgür, Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendirdi... Galatasaray’ın kolu kanadı kırık yakaladığı Aytemiz Alanyaspor’a karşı tempo yapmaya çalıştığı anlarda sağ tarafta Rodrigues ve Mariano etkisi hissedildi en fazla. Çabukluklarının yanı sıra yüksek top teknikleriyle “Buradan kaleye gitmek daha kolay” der gibi oynadılar. Ancak yeterince tercih edilmediler. Selçuk’un organize ettiği ataklarda ilk yarı boyunca varlıkları yoklukları hissedilmeyen Ndiaye ve Belhanda etkisiz kalınca pozisyon sayısı da yüksek tempoya rağmen düşük kaldı.



Koparma şansı yakaladılar



Bunun yanı sıra Yasin, Gomis’in şutunda güzel bir takipçilik örneği göstererek golü atıp, skorun dengede kalacağı her dakikada büyüyecek stresten takımını kurtardı. 2. yarıda bu rahatlığın getireceği yüksek oyun kalitesini beklerken özellikle Belhanda’nın vasat performansının seviyesini arttırması Galatasaray’ın oyuna bir türlü ağırlığını koyamamasına sebep oldu. Yine de Alanya’nın çok adamla rakip kaleye gitme çabasıyla maçı 3 kez koparma şansını yakaladılar. Ancak 2 kez Rodrigues, 1 kez Gomis net fırsatları harcadı. Sonunda ise maçın yıldızlarından Yasin öyle bir asist yaptı ki Gomis de bu ikramı reddedemedi ve maçı adeta bitiren golü attı.



Maçın kötüsü Belhanda



Maçın yıldızı, oynayacağı takım ısınırken belli olan Yasin olurken, maçın kötüsü kendi adıma çok şeyler beklediğim Belhanda oldu. Alanyaspor tarafında ise rakip cezasahası önlerine kadar gelmelerine rağmen bu takımın neredeyse her şeyi olan Vagner Love ve Fernandes’in yokluğu oldukça fazla hissedildi. Sonuçta alınan galibiyetin liderliğin devam etmesi açısından önemli olmasının yanı sıra derbi öncesinde yakalanan 6 puanlık fark da Galatasaray’ı Beşiktaş’a göre daha az stresli ve rahat taraf yaptı.