Aslan için büyük kayıp

Gazetemizin yazarlarından Erman Özgür, Galatasaray-Akhisarspor mücadelesini değerlendirdi. Avantajlı dönülen kupa maçı rövanşında ana hedefin Süper Lig olduğu da düşünülürse Fatih Terim’in rotasyon yapmasından daha doğal bir durum olamaz. Ancak rotasyon yaparken en önemli kriter şans vereceğiniz oyuncuların oynamadıkları dönemde kendini ne kadar hazır tuttukları. Akhisar’ın topu hiç oyalamadan direkt oynama iştahı ve kalabalık savunmasına karşı Seleznov’un ayağından 2 gol yiyip pozisyona dahi giremediler. 2. yarı bir 10 dakika daha değişen bir şey olmayınca Gomis ve Rodrigues hamleleri geldi. Bu dönemde Akhisar iyi savunma yapmaya devam ederken Muğdat’la maçı ve turu koparma şansını adeta elinin tersi ile itti. Ancak Maicon’un iki sarı karttan atılışı felaketin habercisi oldu. Ve gecenin sonunda sürpriz ancak performansıyla maçı hakeden Akhisar, kupanın ilk finalisti olurken Galatasaray için kaybın ne kadar büyük olduğu ancak lig bitince anlaşılacak.



Gecenin sorusu



Bu maç ligi etkiler mi ? Tam tersine kupadan elenmek Galatasaray’lı oyuncular için ligi olmazsa olmaz bir hale getirdi.



Maçın starı



Bir santrfor girilen pozisyonda nasıl doğru yerde olur ve nasıl gol vuruşu yapar? Seleznov her iki sorunun cevabını verdiği 2 golle maçın ve turun kahramanı oldu.



Maçın olayı



Galatasaray’ın kupada şans verdiği oyuncuların performansları hayal kırıklığı yaratırken özellikle Maicon, Yasin, Eren ve Latovlevici bu hayal kırıklığının baş aktörleri oldular.



Kısa mesaj



Okan Buruk takımı ligde formsuz bir dönemden geçmesine rağmen rövanş maçındaki konsantrasyonu ve doğru taktik anlayışıyla gecenin kahramanlarından biriydi.