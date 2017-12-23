Antalya'dan müthiş açılış

Gazetemizin yazarlarından Erman Özgür, Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendirdi. Alanyaspor’un puan olarak daha rahat bir konumda olması nedeniyle oyunu daha kontrollü oynadığı ilk yarıda Vagner Love’un ağır stoperlerle baş başa kaldığı ilk anda attığı gol adeta altın değerindeydi. Oyunun kontrolü elinde olduğu anlarda Gassama’nın rahat pozisyonda Fernandes’e çıkaramadığı top maçı 2-0’a getirme ve koparma şansıydı ancak Şilili oyuncu bu şansı değerlendiremedi. Antalyaspor ise Eto’o ve Nasri’nin yokluğunda ceza sahası önlerine rahat gelmesine rağmen son vuruşlardaki beceriksizliği ile dikkat çekti. Yine de sezonun ilk yarısında yapılamayan işi yapan Emre Güral uzaktan attığı golle takımını hayata döndürdü. İlk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Maçın adamı Haydar...



Sakıb’ın harika ortasında Deniz Kadah golü atarak takımını öne geçirdi. 84. dakikada ise altıpasın önünde topla buluşan Emre Güral, farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. Bu dakikanın ardından karşılaşma El Kabir ve arkadaşlarıyla kaleci Haydar arasında geçti. Maçın adamı skora rağmen yaptığı 5 kurtarışla Haydar oldu. Antalyaspor sahadan 3-1 galibiyetle ayrılırken, Kırmızı- Beyazlılar, 5 hafta sonra rahat bir nefes aldı.