45 dakikalık oyun yetti

Gazetemizin yazarlarından Erman Özgür, Antalyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Aatif ve Giuliano’nun rakip yarı sahada aldıkları sorumluluğu iyi değerlendirmesi, zaten koşu kalitesi ve fizik gücü iyi Fenerbahçe için en önemli ayrıntıydı maçın ilk yarısında. Antalyaspor’un oyunu geniş alanda oynaması ve rakibine çok müdahale eden bir takım olmayışı da Fenerbahçe için bir başka avantaj oldu. Bu detaylar hem oyunu hem de pozisyon sayısını Fenerbahçe’ye çevirdi. Ancak gol için 45 dakika beklemek zorunda kaldılar.



Cezayı kestiler



Giuliano’nun kendisinin başlatıp bitirdiği, Janssen’in en önemli özelliği ile duvar olduğu pozisyonda, Antalyasporlu ağır savunma oyuncularına hem de 2’ye 4 hücum ederek cezayı kestiler. Antalyaspor ise 45 dakika boyunca Eto’o ve Nasri’nin devreye girmesini beklerken ne iyi bir savunma ne de iyi bir hücum takımı görüntüsü vermediler. 2. yarıya vites artırıp Eto’o’yu ceza sahasında daha fazla buluşturdukları 10 dakika içinde etkili olmalarına rağmen Volkan Demirel’e takıldılar.



Yıldızlar hayal kırıklığı



Fenerbahçe dakikalar ilerledikçe iyi savunma yaparak, hücumda rakibini hazırlıksız yakaladı. Fakat 2. gol için becerikli olabilecek Soldado girer girmez sakatlandı. Valbuena ve Dirar ise girdikleri pozisyonlarda kötü seçimler yaptı. Sonuçta çok önemli bir deplasman galibiyeti iyi analiz edilmiş bir ilk 45 dakika sonunda geldi. Maçın yıldızları Fenerbahçe adına Janssen, Giuliano ve Volkan Demirel olurken, maçın hayal kırıklığı Antalyaspor tarafında Nasri ve Eto’o oldu.