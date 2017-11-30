Yanal’dan Çalımbay’a...

Gazetemizin yazarlarından Ergun Ata Trabzonspor'daki son durumu değerlendirdi. Trabzonspor’da Ersun Yanal’ın görevden ayrılmasının ardından takımın başına gelen Rıza Çalımbay’ın özellikle skor anlamında bir ivme yaşattığı kesin... Her ne olursa olsun Çalımbay’ın zor bir süreçte görev almış olduğu gerçeği ortadayken. Hakkını verelim; Trabzonspor boyutundaki bir ekibi sezon başı programı uygulamadan, hele de transfer politikasını yönlendirmeden işin ortasından başlayarak bir seviyeye taşımak o kadar kolay değil. Bu anlamda Çalımbay’ın yakaladığı seviyeyi alkışlamak gerekli. Hepsinden önemlisi skor anlamında gelen galibiyetler, Bordo-Mavili takımı telaşını yaşadığı küme düşme hattından uzaklaştırdığı gibi, yukarıya yönelik hesapların yapıldığı sıraya kadar taşıdı. Bunu da bir gelişme olarak görmek kuşkusuz abartı sayılmaz.



Kadro dengesizliği



Rıza Çalımbay’ın göreve geldiği andan itibaren yakındığı en önemli sorun takımdaki oyuncu fazlalığı. Buna bağlı olarak oynama şansı bulamayan oyuncuların işi bırakmışlığı. Mevkiler arasındaki sayısal dengesizlikler eklendiğinde Çalımbay’ın işi aslında göründüğünden de zorlaşıyor. Hoca bunu sürekli dile getirirken bir an önce devre arasına düşebilmenin derdinde. Peki Rıza Çalımbay nasıl oldu da bu kadar sıkıntılı bir süreci kısmen de olsa lehine çevirebildi? Üstelik fiziksel anlamda bir dizi sorunlar ortada duruyorken! Artı bazı oynayan oyuncuların bile kamuoyuna tam anlamıyla yansımayan sorunlar yaşıyor ve yaratıyor olmasına rağmen!



İşin sırrı ciddiyette...



Çalımbay, takıma ve oyuncularına gerek düşünsel gerekse de teknik olarak Ersun Yanal’dan daha fazla mesai harcıyor, oyuncularını çok önemsiyor ve zamanının büyük bölümünü onlarla birlikte geçiriyor. Onlara ne istediğini tüm detaylarına kadar aktarıyor. Kısacası oyuncuya denetlendiğini ve takipte olduğunu hissettiriyor. Daha da önemlisi adaletli davrandığını da. İşte kısa sürede Trabzonspor’un skora yönelik yükseliş göstermesinin sebebi bunlar... Ancak aslolan bu tablonun devamlılığı. Onun için yapılacak şey; önce devre arasına kadar olan dönemi mümkünse kayıpsız geçmek, ardından da ara dönemde Rıza Çalımbay’ın o çok iddialı biçimde söz ettiği müdahalelerini beklemek.



Ekonomiye dikkat!



Unutmadan ekleyelim bütün bu sürecin sağlıklı ve sportif konularda işleyebilmesi için yönetimin de üzerine düşen sorumluluklar yok değil. Eğer bunlar yerine gelmezse yukarıda saydıklarımızın hiç bir anlamı kalmaz... Özellikle ekonomik anamda yakın gelecekte baş göstermesi olası sorunlar kapıda bekliyor. Unutulmamalı ki, futbolcunun ödemesi aksadığında ortamın güzelliği uzun soluklu engelleyici unsur olamaz. Bizden söylemesi.



