Rize şampi...

Gazetemizin yazarlarından Ergun Ata, Çaykur Rizespor-Giresunspor maçını değerlendirdi. Son iki haftaya Süper Lig bileti için avantajlı girme hesabı yapan Çaykur Rizespor, sezonun en kalabalık ve en coşkulu taraftar desteğiyle Giresunspor’a karşı mücadele etti. Rakibin alt sıralarla uzaktan ilişkisi olsa da puan cetvelindeki nispeten rahat pozisyonu, özellikle ilk yarıda istediği oyunu sahaya yansıtmasına engel olan Yeşil-Mavililer, zaman zaman sıkıntılı anlar da yaşadı.



Nitekim favori gözükmenin rehavetiyle Dodo ve Çağlar’a verilen fırsatlar kaleci Gökhan’ın olağanüstü refleksleriyle kötü birer sürprize dönüşmeden ilk yarı tamamlandı. İbrahim Üzülmez, maçın önemini oyuncularına hatırlatmaya yönelik çabalarını uyarıyla bırakmadı ve Recep-Lincoln değişikliğiyle sahaya da müdahale etti. Bu dokunuşlar semeresini gösterdi ve daha bir iştahla başlanan ikinci yarının hemen başında Samudio’nun golü geldi. Üstelik baskı bir süre daha devam etti.



Kaleciler yıldızlaştı



Metin Diyadin, Dodo-Fatih değişikliğiyle dengeyi yeniden sağladı. Giresunspor böylece yine rakip kalede gözükmeye başladı ve oyunun temposuyla birlikte heyecan da arttı. Gökhan Akkan ve Ahmet Şahin karşılıklı ataklarda kritik müdahalelerle başka gole izin vermediler ve Rizespor 3 puanla Süper Lig için gün saymaya başladı.