Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Ergun Ata

Ergun Ata

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İşini çiddi yapınca!

Gazetemizin yazarlarından Ergun Ata, Trabzonspor-Kızılcabölükspor maçını değerlendirdi.

23 Aralık 2016, Cuma Yorum Yaz
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Olası puan kaybının kupaya da “erken veda” anlamını taşıyacak olması nedeniyle Trabzonspor, 3 alt ligdeki rakibine karşı bu kez işi sıkı tuttu. Rakibin gücü sınırlı olunca ve skor avantajı erken elde edilince gözler ilk 11’de şans bulan iki genç oyuncuya çevrildi.

Performansları, uzun süredir değerlendirilemeyen alt yapı için belirleyici unsur olacaktı. Daha önce oynadıkları kısa sürelerde “iyi kumaş”  sinyali verdikleri bilinen iki genç isimden Yusuf Yazıcı, ilk yarıda sadece 25 dakikaya sığdırdığı 3 asist ve biri penaltıdan iki çok şık golüyle, Abdulkadir Ömür de deneyimli ağabeylerine taş çıkarırcasına yaptığı sakin, özgüven dolu gol vuruşuyla ve de ikisi birlikte genel olarak oyuna katkılarıyla yeteneklerine yönelik olumlu değerlendirmelerin hakkını verdiler. Böylece bundan sonrası için daha fazla süre alma hakkını elde ettiler.

Son not; Abdulkadir ve Yusuf’un yaptıklarına bakınca Suk ve benzerlerinin gereksizliği o kadar net sırıttı ki! Dünyayı tarayıp da kendileri için milyonlar ödettirerek Trabzonspor forması giydirenlerin bilgi ve becerilerine sağlık!

 

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İşini çiddi yapınca!