Futbolda bu da var!

Yazarımız Ergun Ata, Trabzonspor'un Sivasspor'a karşı aldığı mağlubiyeti değerlendirdi. Avrupa vizesi için yeterli olup olmayacağı Ziraat Türkiye Kupası’na bağlı olan lig beşinciliği mücadelesinde geçen haftayı hasarla kapatan Trabzonspor, telafi için çıktığı Sivasspor’dan daha büyük darbe yedi. Üstelik neredeyse tek kale oynadığı maçı hem de iki farkla kaybederek. İlk yarıda Burak, Yusuf ve Novak’a ‘Al da at’ dedi iki kez. Sonuçsuz. Novak bir de direğe takıldı. Hakan’ın uzatmalardaki aşırtma kafa vuruşu, arkasına sarktığı savunmanın hatası, Uğurcan’ın da kısmetsizliği oldu. Saha içinde Burak’a arkadaşlarına hazırlama değil, daha merkezi görev verildi. Bu kez kendisi son vuruş yetersizliği yaşadı. Buradaki gayret ve becerisi, tribünleri coşturmak için sık sık gösterdiği gayretin gerisinde kaldı! Gol kaçtıkça kaleci Ali Şaşal Vural’ın direnci arttı. Uzatmalarda Sivasspor’un galibiyetini perçinleyen bir kontratak golü daha geldi. Futbolda bu da vardı!



Gecenin sorusu?



Trabzonspor son iki maçta oyuncu değişiklik haklarını ikişer kez erken ve zorunlu kullandı. Sorun aşırı hırs mı, çalışma yöntemindeki eksiklik mi?



Maçın starı



Trabzonspor, kalesini Burak, Yusuf, Novak ve Abdülkadir ile adeta ablukaya aldı. Ama o direkten dönen biri hariç her pozisyonda kalesinde adeta devleşti. Ali Şaşal Vural, 3 puanın bir numaralı ismi oldu.



Maçın olayı



İlk yarı boyunca inanılmaz fırsatlar kaçırdı Trabzonspor. Sivasspor uzatmalarda gitti golü buldu. İkinci yarı da ilkinin tekrarı gibiydi. Trabzon kaçırdı, yine uzatma Sivas skoru belirledi.



Kısa mesaj



Futbol dünyasının çıkarcıları bir yana; yöneticilerin, teknik adamların ve futbolcuların futbolumuzu geliştirme çabaları, Şenol Güneş gibi simge bir ismin bile hastanelik edildiği o dünyada, boşuna gibi duruyor.



