Büyük ikramiye!

Yazarımız Ergun Ata, Sivasspor-Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi. Futbolda ‘1. sınıf’ diye nitelendirilen Castillo pası, devamında da Burak Yılmaz’ın klasına yaraşır netlikteki gol vuruşuyla başlayan karşılaşma, genel olarak ev sahibi Sivasspor’un kontrolünde geçti gibi gözükse de Trabzonspor, oyunun son bölümündeki olağanüstü çabasıyla gülen taraf oldu.



Kendi sahasında erken yenik duruma düşmesinin ardından oyunu kısa sürede rakip yarı yıkan ev sahibi ekip, eski bir Trabzonsporlu Muhammet’in ayağından eşitlik golünü buldu. Sonrasında da baskısını sürdürdü ama en etkili oyuncusu Kone’yi devreye sokamayınca, skoru geçtik, pozisyon üretmeyi bile başaramadan devreyi tamamlamak zorunda kaldı.



Devreye N’doye girdi



Rıza Çalımbay’ın rakibin geçmekte zorlanmadığı orta alandaki Onazi-Kucka değişikliği, oyunun seyrini değiştirdi ve en azından bu bölgede denge sağlandı. Ardından iki tarafın da birbirlerine rakip ceza alanlarında pek zorluk çıkaramadığı bir süreç başladı ve karşılaşma golü bulan tarafın maçı koparabileceği bir moda büründü. İki teknik adamın da bu durumu değiştirmeye yönelik oyuna müdahaleleri sonuç getiremedi. Son 10 dakikaya girildiğinde de o ana kadar oyunda varlığını pek hissettiremeyen N’doye devreye girdi.



Kucka’nın direkten dönen vuruşunda topu iyi takip edip, ‘adrese teslim’ yaptığı ortasına Okay’ın şık kafa vuruşuyla golü Trabzonspor buldu. Böylece Bordo-Mavililer, bu sezon ilk kez deplasmanda ve yine ilk kez iki maç üst üste kazanmış oldu. Bu özellikleriyle ‘büyük ikramiye!’ olarak değerlendirilebilecek olan bu gol ayrıca, daha bir kaç hafa önce adı ligin alt sıralarındaki takımlarla anılan Trabzonspor’a sınıf atlattı ve yukarıları zorlayan takımlar arasına taşıdı.

