Birer puanla yetinmek!

Gazetemizin yazarlarından Ergun Ata, Osmanlıspor-Trabzonspor mücadelesini değerlendirdi. Çalımbay’ın sakatlık ve cezalar nedeniyle futbolcu tercihinde zorlandığı bir maçtı. Takımın yükünü çeken Burak’ın yokluğunda Rodallega alternatif olabilecek miydi? Formda Okay’sız, giderek kendini bulan Onazi’siz orta alanda Kucka tek başına bu yükü kaldırabilecek miydi? Bu sorular yanıtını erken buldu. Topu alanın Burak’ı aramadığı ortamda ve ilk çeyrekte üstelik 2 dakika içinde Kucka, 2 kritik pasla bir anda maçın havasını değiştirdi. Novak’a Trabzonspor formasıyla Yusuf’a da deplasmanda siftah yaptırıp takımının ilk yarıda rahatlamasında başrolü oynadı. Osmanlı kaybederse ligde kalma yolunda büyük darbe alacağı maçta bir anda 2 farkla yenik duruma düşmesine karşın panik yapmadı. Musa, Onur’u 2. yarının hemen başında 35 metreden avlayıp maça yeni hava getirdi. Rodallega ve Cikalleshi’nin karşılıklı golleriyle tavan yapan heyecan, sakatlanan Kucka’sız ve sakat sakat oynayan Onur’la maç bitene kadar hiç dinmedi. Son sözü Musa söyledi.



Gecenin sorusu



İki oyuncu değişikliği zorunlu yapılmış, skor 3-2 ve Osmanlıspor risk alıp yükleniyordu. Rodallega-N’doye değişikliğiyle ne amaçlandı. Onur uzatmalarla 13 dakikayı sakat tamamlarken bir de gol kurtardı.



Maçın starı



Musa Çağıran ilk yarıda denedi olmadı. 2. yarının başında ‘bitti’ denilen maçı 35 metreden sert şutla yeniden başlattı. Son dakikalarda ise bu kez kafayla, ligde kalma yolunda belki de hayati önem taşıyacak gol vuruşu yaptı.



Maçın olayı



Avrupa için yarıştığı rakipleri kazanınca Trabzonspor için önem kazanan mücadelede erken gelen goller, Osmanlıspor’un kritik durumu nedeniyle zor geçmesi beklenen maçı skor olarak başta kolaya çevirdi. Ama sonrasına bu avantaj korunamadı.



Kısa mesaj



Yıllardır sadece bir siyasi partiye yönelik hassasiyet gösterilen Trabzonspor’da yeni yönetimin Anıtkabir ziyareti, toplumun tüm kesiminin değerlerine saygı açısından beğeni kazandı.