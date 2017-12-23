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YAZARLAR

Ya tamam ya devam gelişi...

23.12.2017

Yazarımız Emre Tilevin bugünkü yazısı...

Simitçi, kahveci, profesör hepsi mutlu,
Mu?
Birazı sorguluyor
Mu?
Terim geldi.
Dertler bitti.
Mi?
“Dursun Özbek yeri değil dedi” lakin ben sordum.
Hukukçular ikiye bölündü;
Seçim olur, Mayısta bir daha yapılır,
Seçim olur Ocakta, gider üç yıl boyunca.
Sorduk Dursun başkana,
Önce yeri değil dedi sonra anlattı, anlatırken aslında anlayın der gibi yaptı.
Biz bakacağız duruma dedi, 4 ay sonra ne olur bilinmez diye ekledi.
Yani;
Terime karşı çıkanlar vardı eski yönetimde onları ayıkladım,
Yeni yönetim için görevdeşlik aradım,
Seçilirsem şampiyon olursak seçime giderim
Mayısta kendi gücümde olur öyle koltuğa gelirim.
Terim sinyali verdi,
Bakmayın 1.5 yıllık olduğuna sözleşmenin
Dursun Özbek başkan seçilmezse gidebilir,
Seçilirse Mayısta bir daha oturulur konuşulur.
Ve en önemlisi;
Terim başkaldırıyor,
Cesurca haykırıyor,
Arayışta ve hayalleri için 4 geliş son durakta bunu biliyor,
Düşerse buradan sert olacak her şey farkında,
Hedefleri büyük 
Ve kebapçıyı unutturma gayreti her hareketinde.
Bu geliş farklı,
Ya tamam ya devam her iki isim için…

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