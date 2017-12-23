Tatil haram oldu

Gazetemizin yazarlarından Emre Tilev, Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi. Sezon biterken soğuk duş,

Havada,

Yerde,

Sahada,

Tribünde,

Sivas’ta,

İstanbul’da,

Renksiz takımın siyahına kalp, beyazına sevdasını koyan her bedende…

Sivasspor iyi kapandı, Şenol Hocanın dediği gibi,

Ama Sivasspor nasıl çalıştıysa Şenol hoca o kadar görmemiş,

Beşiktaş kapanan savunmalara karşı oynayamıyor.

Nasıl olsa kazanırız fikri olmuyor,

Neden mi?

İstatistikler diyor ki Beşiktaş yenik duruma düşünce kazanamıyor.

Ne bekliyordunuz ki, tabi ki kapanacak kontra arayacak.

Fabri hareketli yakalanınca topu sektirdi,

Akla yumruklasa sorusu geldi.

Pozisyon penaltıdan ne kadar uzaksa Cüneyt Çakırda o kadar pozisyondan.

Medel-Atiba ikilisi ne alaka,

Oğuzhan niye kenarda?

Beşiktaş formda Cenk’i neden kenarda oturttu bir koca yarı,

Dinlenmeli dersen eğer dost, geçen hafta sonradan girmedi mi?

Negredo, bu takımda Cenk’ten sonra gelir…

Ama;

Lakin gol arıyorsan neden Negredo kenarda ikili oynanmaz mı bu maçta,

Neden çıktı, en iyi kafacı, 13 korner, 30 orta kim vuracak kafayı ceza sahasında,

Orta alan aksıyor, kanatlar çok orta yaptı ama Queresma gerçekten bu mu?

Sivasspor oyunu kontrol edemeden kazandı,

Beşiktaş’ın yedekleri sarsıcı isimlerdi,

Beşiktaş bastırdı ama sonuca uzak kaldı,

Lakin “di” ekinde kaldılar…

Tatili 2-1’lik yenilgi Beşiktaş’ın her bireyi için haram ediyor.

Bu yenilgiden ders çıkarılır da,

Ders için ödenen bedel ağır olur mu zaman gösterecek…

