TATİL BİTTİ Yazarımız Emre Tilev'in bugünkü yazısı...

Babamı ebediyete uğurladığım zamandan bu geçen haftaya tam 1 yıl geride kalmıştı.

Bu bir yıl çok eksiğim, çok yarım.

Ama var olacak mücadele ile hayatın içindeyim.

Ailem için,

Vatanım,

Yaşama değer katan her şey için.

Dua ile uğurladığım ve dualar ile hatırladığım babam için geçen hafta İzmir’deydim.

Yazılara ara verdik bu yüzden.

Ben ruhumu besledim babamın hatıraları ile,

Lokmalar dökdük, dualar ettik.

Hatırladık tüm ebediyete intikal edenleri…

Bir Fatiha da sizden olsun tüm ölmüşlere diyelim.

Ve ekliyelim.

Tekrar Merhaba.



MERHABA.

Ne özeldir,

Ne güzeldir.

Dudaklarda anlam olur, kalplere akar.

Biz bazen bu ifadeyi esirgeriz dostlardan,

Bazen cimriyiz selam vermeden.

Farsça bir ifade Merhaba.

Benden sana zarar gelmez der.

Bizde o zaman haykıralım.

MERHABA.



FORMULA 1

Sezonun ilk yarışı

İlk heyecan.

İlk coşku.

Ve ne oldu?

Avustralya Grand Prix'ine "pole" pozisyonunda başlayan Mercedes'ten Lewis Hamilton ve arkasındaki 4 pilot, starttaki yerlerini korurken, Ferrari pilotu Sebastian Vettel doğru pit stop stratejisi ile liderliği ele geçirdi ve yarış sonuna kadar koruyarak damalı bayrağı ilk gören isim oldu.1:24.11.672'lik derecesiyle kariyerinin 43. birinciliğini elde eden Vettel'in 9.9 saniye arkasında bitiş çizgisine gelen Hamilton 2'nci, liderin 11.2 saniye uzağındaki Bottas ise 3'üncü oldu. Vettel böylece Ferrari'ye, 2015 Singapur Grand Prix'sinden bu yana ilk birinciliğini yaşattı. Bu sonuçla 25 puan toplayan Vettel, pilotlar klasmanında zirveye oturdu. Hamilton 18 puanla 2'nci, Bottas da 15 puanla 3'üncü sırada yer aldı.

Bu yıl Vettel iyi.

Ama Dünya şampiyonu Hamilton olur.

Lakin Ferrari şapkadan tavşan çıkarır mı?



ATICILIK.

Mersindeydim.

Atıcılık Türkiye şampiyonası.

Mükemmel bir tesis.

18 yaşından 70 yaşına kadar değişik yaşlarda mücadele eden isimler.

Sohbet, yarış…

Akıllarda kalan pakların parçalanma sesi ve silahın büyük gürültüsü.

Lakin çok keyifli bir spor.

Her yaşa uygun.

Bir tüfek ortalama 25 bin euro’dan başlyor.

Tesisler, tedarik ürünler..

Ortalama bir sporcu için gereken paralar 50 bin Euro.

O zaman bu muhteşem tesisler boş kalmamalı.

Sponsorlar uyumamalı.



PANELLER

Önce Çorum.

Vali’den emniyet mensuplarına her kişiye sonsuz teşekkürler.

Aşk ile işini yapan mükemmel bir GSGM İl müdürü var.

Çalışkan ve sportif.

Gayretli.

Hakemlik onuşunda arzulu gençler.

Spora gönül veren bir şehir.

İyi yoldayız.



Sonra Bodrum.

Deniz ile doğanın aşkı.

Çocukların spor sevdası.

Bahçeşehir okullarında ortaya konan mükemmel tesisleşme.

Halı saha,

Spor salonu,

Yüzme alanları…

Okul değil kamp..

Ve Başkan Kocadon ile sohbet.

Der ki ;

Kulüpler buraları keşfederse biz onları ağırlar ve bir arada çok özel işler yapar burayı Antalya yaparız.