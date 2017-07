PLANA GÖRE Yazarımız Emre Tilev'in bugünkü yazısı...

A-B-C-D planları olmalı.

Ama!

Fenerbahçe'de Forvet için üretilecek plan yok gibi.

Bu en büyük sıkıntı.

Aykut Kocaman Zıco'nun başarısını tekrarlar mı?

Tarihe, şampiyonluk yanında bir Avrupa kupası yazar mı?

En önemlisi son dönemde yaşanan küskünlükler geride kalır mı?

UEFA'da atlanacak her turun karşılığında sorular yanıtını bulacak.

Ahmethan ile çıkılan bir hazırlık maçı,

Van Persie sakat.



Atıf orayı doldurur mu?

Dirar ihtimali yok ama ben ütopik düşündüm gizli golcü olsa.

Ne olursa olsun Fenerbahçe'de gol yolları sorunlu.

İtalyan Serie A takımı Roma gibi çıkar mı sahaya?

8'li orta saha.

Olur mu?

Olabilir.

Ama gol atmadan tur atlamak çok zor.

O zaman nasıl gol atılacak.

Gelin!

Rakibe bakalım, analizi ona göre yapalım.



Avusturya Ligi geçen hafta başladı.

İlk maçı 3-2 kazandı.

Avusturya kupası için ilk heyecanı başlattı ve o maçı da 3-0 kazandı.

UEFA için daha önce adım attı.

İkinci ön elemeyi oynadı.

Başlangıç tam anlamı ile berbattı.

Karadağ’ın temsilcisine ilk maçta 1-0 yenildiler.

Zaten 2011 yılından beri evinde kazanamayan bir takım için sürpriz değildi.

Lakin toparlandılar.

Evinde ilk maçın ardından deplasmanda 3-0 kazandılar.

51 yaşındaki Alman ekolünden gelen teknik adam Zoda'nın payı büyüktü.

İlk yarının son 15 dakikasında kaleyi dövdüler.

Çok şut, çok pozisyon aradılar.



Thorsten Röcher: Bu yeni isme dikkat, kanatlarda çok etkili, sol ayak raket gibi. Son vuruşu iyi. İçeri deplase olmayı seviyor.

Deni Alar: İyi bir golcü ama asıl özelliği kanat oyuncularına bıraktığı küçük dokunuşlu toplar. Onlara da bunu tamamlamak kalıyor.

Philipp Zulechner: En tehlikeli isim. Forvet arkası, yanı, önü, her yerde… Sağ ayağını mükemmel kullanması yanında mücadeleci ve pres özellikleri öne çıkıyor. Futbolunun altın döneminde… 27 yaşında.

Stefan Hierländer: Savunma yönü güçlü, kesici topları hızla ara pasına dönüştürme özelliği var. Orta alanda kaptığı topları çok verimli kullanan oyuncudan bahsediyoruz.

Oyun disiplininden kopmayan bir ekip,

2-0 yenik olsa da maç alacak potansiyeli var.

Evinde kaybetse de maçı bırakmayan özellikleri ile dikkat çekici bir takım.

Bunların hepsini son 3 haftada gösterdiler.



Ve savunma;

Charalampos Lykogiannis: Bu isme dikkat! Yüksek toplarda etkin ve ilk topta çok başarılı. Yapışkan, sülük gibi. Bırakmıyor.

Fabian Koch: Savunmada etkili bir başka isim. Son hamleleri, hep mükemmele yakın.

Özetle, bol forveti olan ve en önemlisi dirençli bir takım.

Plan değişimi için çok kozları var.

Mücadele ruhları etkin.

Fenerbahçe onlar için dişli rakip,

Lakin onlarda kolay lokma değil.

Peki, nasıl olacak tur ülkemin üstüne doğacak.

12. adam ile.



Bilmedikleri Fenerbahçe taraftarı.

Bu işin ipini onların itici gücü ile kesebilir kanarya.

Eğer Karadağ temsilcisi bu kozunu kullansaydı ilk maçı kazanıp turu bırakır mıydı?

Kjaer kadro dışı, ama çok fazla stoper var.

Sorun yok!

Lakin aklımda hep aynı soru…

Forvette kim oynar?

Not: Alt yapıdan çıkan Ahmethan için varoluş maçı olur mu?



Pele, 1958 hatırla.

Schifo’yu Belçika’da hatırla.

A.Ramsey’i Arsenal’de hatırla.

O zaman korkmamak gerek.

20 yaşın hamleleri ile bu genç kardeşe şans vermeliyiz. Tur olmasa da bir oyuncu kazanılır.

Tur olursa hem oyuncu, hem tur coşkusu yaşanır.

(İçime doğdu Ahmet’in maçı olacak)