Neredesin ey vicdan….

Yazarımız Emre Tilev, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olayları değerlendirdi.

Ölmüş anneye küfür, maça “deşarj olmaya geldik” tavrı. YA HAK.

Evine gelen konuğa yabancı madde, “bize de attılar” tavrı. EYVAHLAR OLSUN.

İşin insanları korumak, “ben yalaka güvenliğim rakibi döveyim” tavrı. YAZIKLAR OLSUN.

Para, çakmak, yetmez koltuk atayım, “bizi sinirlendirince dayanamadık” tavrı. DEFOL ANLAYIŞIN İLE.

Bizimde kafamızı yardılar, “kısasa kısas” tavrı. ADALET, YA ADALET.

Yaralıyı hastaneye taşıyan ambulansa taş. MERHAMETİ KİM ÖLDÜRDÜ.

“Saç bölgesinde kanama çok olur kan az” bu iş rol diyen doktor. Yeminin Hipokrat adına mı, YOKSA…

“Geçmiş olsun” tavrı yerine, maç sevdası. NEREDESİN EYYY VİCDAN.

Futbolu düşleyen Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarı. HAYAL KIRIKLIĞI DOSTLAR.

Oyuna gönül veren yöneticiler. ÇOĞALIN EY DOSTLAR.

Öfke ile beslenen gazeteci ve yorumcular. AZALIN VE OLMAYIN ÇEVREMİZDE.

Adaleti verecek kurumlar size güven tam o zaman. YILMADAN YOLA DEVAM.

İşletin artık 6222’yi verin en ağır cezaları. İBRETİ ALEM İÇİN.

Eyyam olmasın hiçbir kurumda, renkler olmasın akıl duraklarında. GELECEK İÇİN.

İngiltere’de holiganizmi yok eden felsefeyi,

Dirayeti ve cesaretli ortak tavrı,

Kupalara, yıldızlara, galibiyetlere değil onura yönelik anlayışı,

Rakibe saygıyı,

Vicdan dolu tribünleri,

Merhamet ile beslenen gönülleri,

İnsana saygıyı,

Oyun kavramını unutmamayı,

Öfke nöbetinden uzak yöneticileri,

Birbirini kucaklayan spor anlayışını,

Onurlu duruşları.

Haykırarak, bağırarak, sözler ile, yazılar ile söylüyorum.

Tam 30 yıldır istiyorum,

Meslek hayatım boyunca arıyorum,

FUTBOLDA İNSAN OLMANIN ONURUNU BİLEN ANLAYIŞI…