Ne Kebapçıymış be!

Yazarımız Emre Tilev, Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüşünü değerlendirdi. 20 yıla yakın futbol kariyeri,

Kebapçıda zırhlar arasında.

Stoper mevkiinde süper maçlar,

At domatesler arasına ver soğanı.

Galatasaray öncesi Olimpik milli takım,

Nerede kekik-kimyon-dereotu.

İlk Avrupa kapılarını Milli takımı 1996 yılında açış,

Kebaba gel kebaba.

Galatasaray’a geliş ve 4 yıl üst üste şampiyonluk,

Kebapçıyı nasıl bastı ama.

UEFA kupası zaferi ile sokağa dökülen bir ülke,

Kebapçı ile kavga sokakta mı oldu.

Bıraktığı miras ile gelen Süper kupa,

Kebapçıya saldırılmış.

Milan takımında ilk Türk İtalya kupa finali,

Kebapçıya saldıranlar İtalyan turistleri kaçırmış.

Fiorentina da “İmparatore” ile anılış,

Kebapçıda büyük skandal.

Her başı sıkıştığında milli takıma çağrılış ve 2008-2016 yolculukları Avrupa’ya,

Kebapçıyı mı sıkıştırmış?

Galatasaray ile 6 şampiyonluk, Cumhurbaşkanlığı kupası, UEFA ve daha neler neler,

Kebapçıda; sandalyeler, masalar, tuzluklar, peçetelikler devrilmiş kavgada.

Türk futboluna yeni kattığı pek çok isim Vedat-Emre-Ümit-Ergün-Hasan vs,

Tüm garsonları çıkarmış, tekme tokat dalmış.

50 YILLIK FUTBOL KARİYERİNDE MUHAZZAM BAŞARILAR,

Kebapçıda geçen 5 dakikaya teslim.

Sanırsın bu ülke insanı biz sen veya arkadaşın için herşey güllük gülistanlık,

Al gülüm, ver canım efendim.

Bizde tek küfür yok,

Tek tartışma yok,

Hey hat!

Yapmayın…

Açın gazetelerin ikinci sayfalarını.

Hepimizin hayatında bazen bam telimize dokunuşun öfke yansıması yok mu?

Elbette var.

Bunu engellemek, önlemek ve birbirimize daha iyi yaklaşmak için çabamız sonsuz,

Lakin bu öfkeye yenik düşen bedenlere vurmak ne büyük çoşkunluk,

Ayıp değil mi?

Ve,

Neden?

Terim bu ülkenin istatistiki veriler ile en iyi hocasıdır.

Rakamlara bak anla.

Daha iyisi gelene kadar kim bak,

Bırak Terimi Kebapçıda yemeyi,

Eğil ve kebabını ye!

Ve yeni Terim başarılarını izle…